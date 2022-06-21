Дядя Юра ведёт душевную страницу в соцсетях про дачу и жизнь, радуя своих подписчиков простотой и юмором
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Дядя Юра ведёт душевную страницу в соцсетях про дачу и жизнь, радуя своих подписчиков простотой и юмором

Дядя Юра ведёт душевную страницу в соцсетях про дачу и жизнь, радуя своих подписчиков простотой и юмором

Соцсети давно уже заняли почётное место в жизнях граждан разных возрастных категорий. Существуют миллионы страниц и аккаунтов с контентом на любой вкус. Именно из-за этого люди пресытились тем, что предлагают многочисленные блогеры. И тут на арену вышел простой мужчина с Алтая — дядя Юра! Он, словно супергерой, развеял тучи изощрённых, вылизанных до идеальности аккаунтов своей простой и незамысловатой страничкой, на которой делится обычной жизнью реального (!) человека, дачными урожаями и приятным, лёгким юморком. И это как глоток свежего воздуха, честное слово!

Написали, что мой Инстаграм*, как песня чукчи, что вижу — то пою

Вот не пойму, хорошо это или плохо? 😂😂😂

Мы все разные… Кого-то радуют вершки, а дачников — корешки

Цветы несу подарить соседке.

Началось…


Если вы смотрите в одну сторону, то это не значит что вы видите одно и то же

«Отбиваю» налог и членские взносы за садовый участок

Кстати, я оказался монополистом😂😂😂 Ну нет укропа на базаре.

Моё открытие дня: на фото лёжа, меньше морщин на роже! 🙂

Не повторяй моих ошибок!

Не трать время на борьбу с облысением. Гены не обманешь. У лысых много преимуществ… Ленин, Нагиев, Бондарчук и т.д. 😂

Рубль дешевеет, доллар-евро дорожает. А я свою капусту храню в банках 🙂

На зиму хватит… а там видно будет.

КЛУБничных ВАМ выходных

А я пошёл помогать жене варить варенье #подкаблучник

Бассейн превращает «огород» в «дачу»

Вот так цветут чипсы!!!

Первый раз в этом году подстриг газон!

Сюрприз для любимой супруги #подкаблучник

МИР, ТРУД, МАЙ

Сегодня Всемирный День Вегетарианства

С уважением отношусь к тем, кто смог сделать такой выбор 👍

Воздушный поцелуй ВАМ

Если у дяди Юры с урожаями всё отлично, то вот эти ребята никак не могут объяснить, что же пошло не так и почему их урожай настолько маленький.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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