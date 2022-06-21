Дмитрий Муратов продал Нобелевскую медаль за 103,5 млн долларов. Деньги будут направлены в помощь беженцам из Украины
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Дмитрий Муратов продал Нобелевскую медаль за 103,5 млн долларов. Деньги будут направлены в помощь беженцам из Украины

Дмитрий Муратов продал Нобелевскую медаль за 103,5 млн долларов. Деньги будут направлены в помощь беженцам из Украины

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал свою Нобелевскую медаль на аукционе Heritage Auctions за 103, 5 млн долларов. Об этом сообщается на сайте организации.

Вырученные от продажи медали деньги журналист передаст в благотворительный фонд ЮНИСЕФ: они будут направлены в помощь детям-беженцам из Украины. Торги прошли 20 июня во Всемирный день беженца.

Мы хотим, чтобы был флешмоб борьбы с несправедливостью. Хотим, чтобы люди выставляли на торги свои реликвии, чтобы помочь другим, — цитирует слова Дмитрия Муратова телеграм-канал "Novaya Gazeta. Europe".

Имя покупателя медали не уточняется.

О решении продать медаль Муратов заявил в марте этого года, когда высказался против военной спецоперации РФ на Украине. Вскоре после этого "Новая газета" приостановила деятельность до окончания спецоперации.

Нобелевскую премию мира Муратов получил в прошлом году "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира". Другим лауреатом стала Мария Ресса, которая основала на Филиппинах новостной сайт Rappler. Большая часть премии, которая составляла около 40 млн долларов, была направлена на благотворительность.


Ксения Смирнова
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По материалам: spletnik.ru

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