Дочь Алексея Навального дала интервью CNN и рассказала о жизни отца в новой тюрьме
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Дочь Алексея Навального дала интервью CNN и рассказала о жизни отца в новой тюрьме

Дочь Алексея Навального дала интервью CNN и рассказала о жизни отца в новой тюрьме

Дочь оппозиционного политика Алексея Навального Дарья дала интервью CNN и рассказала, как ее отца содержат в новой тюрьме — на прошлой неделе Навального перевели в колонию строгого режима в Мелехово.

Это одна из самых опасных тюрем в стране, которая известна убийствами и пытками заключенных, — заявила Дарья.

По ее словам, условия содержания политика в тюрьме можно назвать "психологической пыткой".

Они отгородили на территории отдельный барак, чтобы создать настоящую тюрьму внутри тюрьмы. Он не может говорить публично и изолирован от какой-либо информации. Его никуда не выпускают, а людям не разрешают общаться с ним, — добавила она.

Как отметила Дарья, семью оппозиционера о переводе не уведомили, что встревожило его близких. Девушка добавила, что президент России Владимир Путин не хочет, чтобы ее отец вышел на свободу.

В марте Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима и полутора годам ограничения свободы после освобождения.

В апреле этого года в Нью-Йорке представили документальный фильм "Навальный", который был снят канадским режиссером Дэниелем Роэром при поддержке CNN Films и HBO Max. На премьере присутствовали жена и дочь Навального.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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