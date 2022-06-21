Дочь Дженнифер Лопес не определилась со своим полом: фото 2022
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Дочь Дженнифер Лопес не определилась со своим полом: фото 2022

Дочь Дженнифер Лопес не определилась со своим полом: фото 2022

Пользователи сети недоумевают – странная тенденция на Западе поразила буквально всех знаменитостей. Почему они поощряют подобное поведение подростков, многим непонятно.


На днях состоялось выступление Дженнифер Лопес на сцене перед огромным залом. Один из номеров звезда исполнила не одна. Вместе с ней вышла спеть песню 14-летняя дочь.

Представляя ее, Дженнифер Лопес разоткровенничалась. Артистка сказала, что для нее это очень важный момент, поскольку дочь, как и многие подростки, не хочет идти по стопам мамы, пытаясь самоутвердиться самостоятельно.

Время, проведенное вместе во время репетиций и на сцене, для нее по-настоящему бесценно. Пользователи сети писали, что это трогательный момент, но самые наблюдательные заметили, что, обращаясь к дочке, Дженнифер употребляет местоимение «они», словно перед ней так называемая «небинарная персона».



Так на Западе в последние годы обращаются к людям, которые заявляют, что они еще не определились со своим полом, либо не относят себя ни к одному из них.

Такого поклонники Лопес явно не ожидали. Неужели Дженнифер, как и другие стала потакать прихотям ребенка с еще не сформированной психикой?

В подобном уже была замечена Меган Фокс, Анджелина Джоли, Шарлиз Терон и другие знаменитости. Дети этих звезд относят себя к представителям противоположного пола, а некоторые даже задумываются о гормональной терапии. Именно так было в случае с Анджелиной Джоли.


Пользователи сети не понимают, для чего родители идут на такие шаги, а в США принимаются законы, которые позволяют подросткам проходить гормональную терапию. По мнению большинства людей, все это ужасно. Психика подростка неустойчива, они еще 10 раз могут поменять свое мнение. Именно поэтому потакать им в таких прихотях не стоит.

По мнению обычных людей, это и есть настоящее преступление. В качестве аргумента противники такого подхода отмечают, что детям до 18 лет не разрешают выбирать президента страны, а до 21 года употреблять алкоголь.


При этом гормональная терапия доступна детям уже с подросткового возраста. Поклонники надеются, что у дочки Джей Ло всего лишь такой период, и она его перерастет. Попутно фанаты признаются, что о таких вещах внутри семьи не подозревали. Ранее Дженнифер никогда не поднимала эту тему.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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