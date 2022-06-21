Дочь Ренаты Литвиновой показала бойфренда - именинника

20-летняя дочь актрисы Ренаты Литвиновой, Ульяна Добровская показала своего возлюбленного Федора Дьконова в день его рождения. Дочь Ренаты Литвиновой давно живет и учится за границей. Сначала Ульяна Добровская получала образование в Париже, а теперь – в Бельгии, в Королевской академии изящных искусств Антверпена. Наследница актрисы готовится стать дизайнером – так же, как и ее возлюбленный Федор Дьяконов, отметивший 25-летие 21 июня. Ульяна поздравила избранника с праздником, опубликовав в соцсети серию их трогательных фотографий. На снимках молодые люди позировали на фоне парижского Диснейленда: Добровская примерила черный пиджак, мини-юбку и соблазнительный топ розового цвета с глубоким декольте, а Федор отдал предпочтение джинсам, черной рубашке и белой ветровке. Влюбленные надели милые ободки с ушками, подчеркнув таким образом, что они пара.«С днем рождения! Люблю тебя!» — подписала фото Ульяна. Известно, что дочь Литвиновой давно состоит в отношениях с Дьяконовым. Знакома с дизайнером и Рената Литвинова, и он актрисе явно пришелся по душе. Она даже работала с молодым человеком над спектаклем «Звезда нашего периода», для которого он делал костюмы. Федор учился в Британской высшей школе дизайна в Москве, потом посещал ту же академию, что и Добровская, а после выпуска стажировался во французской компании Marine Serre в качестве принт-дизайнера. В прошлом году вместе с Ульяной он создал одежду для Московского метрополитена, а в настоящее время находится вместе с подругой за границей.Напомним, в начале весны в Париж перебралась и Литвинова. Актриса уехала внезапно и едва не сорвала гастроли МХТ в Санкт-Петербурге. Позже она заявила, что отправилась во Францию по состоянию здоровья и сейчас лечится там.