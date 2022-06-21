Дочка Этери Тутберидзе рассекретила папу, несмотря на ненависть мамы

Тренер Этери Тутберидзе категорически отказывается говорить, от кого родила дочь. Ранее Этери Тутберидзе открещивалась от вопросов, связанных с отцом ее дочери Дианы. Тренер даже говорила, что его и вовсе нет, но на днях наследница опровергла ее слова. Известная наставница всегда ясно давала понять, что откровений о бывшем избраннике, от которого она родила дочь, не дождется никто. В интервью Дмитрию Борисову Тутберидзе заявила, что давно вычеркнула его из жизни. «Нет папы у нас. Так бывает. Мне кажется, женщина рожает ребенка для себя. Если мужчина по какой-то причине отказывается от истории этой… Поэтому я и говорю все время, что у Дианы есть я, а у меня есть Диана», — делилась Этери в эфире Первого канала. 48-летний тренер придерживалась своего принципа до последнего, но все же тайна об отце Дэвис стала известна многим. И раскрыла ее сама Диана. Спортсменка поделилась совместным фото с мужчиной, и никто бы не придал большого значения кадрам, если бы не подпись, оставленная ей. «День отца», — написала девушка.Ни у кого не осталось сомнений, что это и есть папа фигуристки. Теперь пользователи Сети гадают, на кого все же больше похожа Диана. К слову, на фото понятно, что отец и дочь находятся в Америке, об этом говорит надпись в помещении: «Добро пожаловать в Лас-Вегас». Сейчас Дэвис находится в Штатах, и, видимо, иногда проводит время с родителем. Вместе с Дианой там находится и ее знаменитая мама. Недавно появлялись слухи, что Диана и ее партнер Глеб Смолкин будут представлять сборную США, а Этери также сменит курс и направит свои силы на воспитание спортсменов за рубежом. Однако эти домыслы тут же опровергла Тутберидзе. «Очередной фейк!» — разозлилась она.