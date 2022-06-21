Дочка Этери Тутберидзе рассекретила папу, несмотря на ненависть мамы
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Дочка Этери Тутберидзе рассекретила папу, несмотря на ненависть мамы

Дочка Этери Тутберидзе рассекретила папу, несмотря на ненависть мамы
Тренер Этери Тутберидзе категорически отказывается говорить, от кого родила дочь. Ранее Этери Тутберидзе открещивалась от вопросов, связанных с отцом ее дочери Дианы. Тренер даже говорила, что его и вовсе нет, но на днях наследница опровергла ее слова. Известная наставница всегда ясно давала понять, что откровений о бывшем избраннике, от которого она родила дочь, не дождется никто. В интервью Дмитрию Борисову Тутберидзе заявила, что давно вычеркнула его из жизни. «Нет папы у нас. Так бывает. Мне кажется, женщина рожает ребенка для себя. Если мужчина по какой-то причине отказывается от истории этой… Поэтому я и говорю все время, что у Дианы есть я, а у меня есть Диана», — делилась Этери в эфире Первого канала. 48-летний тренер придерживалась своего принципа до последнего, но все же тайна об отце Дэвис стала известна многим. И раскрыла ее сама Диана. Спортсменка поделилась совместным фото с мужчиной, и никто бы не придал большого значения кадрам, если бы не подпись, оставленная ей. «День отца», — написала девушка.
Ни у кого не осталось сомнений, что это и есть папа фигуристки. Теперь пользователи Сети гадают, на кого все же больше похожа Диана. К слову, на фото понятно, что отец и дочь находятся в Америке, об этом говорит надпись в помещении: «Добро пожаловать в Лас-Вегас». Сейчас Дэвис находится в Штатах, и, видимо, иногда проводит время с родителем. Вместе с Дианой там находится и ее знаменитая мама. Недавно появлялись слухи, что Диана и ее партнер Глеб Смолкин будут представлять сборную США, а Этери также сменит курс и направит свои силы на воспитание спортсменов за рубежом. Однако эти домыслы тут же опровергла Тутберидзе. «Очередной фейк!» — разозлилась она.
# Шоу-бизнес Тутберидзе Этери
По материалам: z-aya

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