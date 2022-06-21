Два белка из змеиного яда стали основой эффективного кровоостанавливающего средства

Вадим Карасев

Разработан быстродействующий герметик для ран, состоящий из двух белков змеиного яда: экарина, который быстро инициирует свертывание крови, и текстилинина, который предотвращает разрушение тромба.

«До 40% смертей, связанных с травмами, являются результатом неконтролируемого кровотечения, и эта цифра намного выше, когда речь идет о военнослужащих с серьезным кровотечением в зоне боевых действий, — рассказывает Аманда Киджас из Австралийского института биоинженерии и нанотехнологий при Университете Квинсленда. — Природа создала самые элегантные и сложные механизмы, и мы можем перепрофилировать их, чтобы спасти людей от смерти из-за неконтролируемого кровотечения. Исследование показывает, что при применении геля с белками змеиного яда потеря крови становится в пять раз меньше, а свертывание — в три раза быстрее по сравнению с естественным процессом в организме. Это верно даже для людей с гемофилией и тех, кто использует препараты для разжижения крови».

Свертывание крови представляет собой многоэтапный процесс из последовательных химических реакций, в которых задействовано более трех десятков веществ — факторов свертывания крови. В упрощенной форме можно сказать, что в определенный момент на мембранах тромбоцитов формируется протромбиназа, которая, в свою очередь, катализует переход белка протромбина в тромбин, а тромбин вызывает превращение фиброгена в крови в нити белка фибрина, который полимеризуется и образует тромбы. Один из белков змеиного яда, экарин, представляет собой фермент, который может инициировать превращение протромбина в тромбин без необходимости воздействия каких-либо других факторов, тем самым ускоряя образование фибриновых сгустков крови. Сейчас эктарин широко используют в лабораторном тесте свертываемости крови («эктариновое время свертывания») для контроля при лечении антикоагулянтами.

Основным недостатком используемых в настоящее время кровоостанавливающих препаратов стало отсутствие антифибринолитического средства, препятствующего распаду тромба. Аманда Киджас (Amanda Kijas) и ее коллеги предлагают на эту роль другой белок змеиного яда — текстилин. Их гидрогель с эктарином и текстилином остается жидким при хранении в прохладном месте, но затвердевает при температуре тела, закрывая рану. «Первая помощь с использованием марлевых изделий часто не останавливает кровотечение в экстренных случаях, — говорит Аманда Киджас. — Когда происходит травматическое повреждение, сложность процесса заживления перегружает способность организма контролировать кровотечение. Мы надеемся, что этот гель ускорит процессы заживления ран, необходимые для свертывания крови и уменьшения кровотечения, что в конечном итоге повысит способность организма заживлять большие раны».

Исследование опубликовано в журнале Advanced Health Care Materials.

