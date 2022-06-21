Два белка из змеиного яда стали основой эффективного кровоостанавливающего средства
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Два белка из змеиного яда стали основой эффективного кровоостанавливающего средства

Два белка из змеиного яда стали основой эффективного кровоостанавливающего средства

Разработан быстродействующий герметик для ран, состоящий из двух белков змеиного яда: экарина, который быстро инициирует свертывание крови, и текстилинина, который предотвращает разрушение тромба.

«До 40% смертей, связанных с травмами, являются результатом неконтролируемого кровотечения, и эта цифра намного выше, когда речь идет о военнослужащих с серьезным кровотечением в зоне боевых действий, — рассказывает Аманда Киджас из Австралийского института биоинженерии и нанотехнологий при Университете Квинсленда. — Природа создала самые элегантные и сложные механизмы, и мы можем перепрофилировать их, чтобы спасти людей от смерти из-за неконтролируемого кровотечения. Исследование показывает, что при применении геля с белками змеиного яда потеря крови становится в пять раз меньше, а свертывание — в три раза быстрее по сравнению с естественным процессом в организме. Это верно даже для людей с гемофилией и тех, кто использует препараты для разжижения крови».

Свертывание крови представляет собой многоэтапный процесс из последовательных химических реакций, в которых задействовано более трех десятков веществ — факторов свертывания крови. В упрощенной форме можно сказать, что в определенный момент на мембранах тромбоцитов формируется протромбиназа, которая, в свою очередь, катализует переход белка протромбина в тромбин, а тромбин вызывает превращение фиброгена в крови в нити белка фибрина, который полимеризуется и образует тромбы. Один из белков змеиного яда, экарин, представляет собой фермент, который может инициировать превращение протромбина в тромбин без необходимости воздействия каких-либо других факторов, тем самым ускоряя образование фибриновых сгустков крови. Сейчас эктарин широко используют в лабораторном тесте свертываемости крови («эктариновое время свертывания») для контроля при лечении антикоагулянтами.

Основным недостатком используемых в настоящее время кровоостанавливающих препаратов стало отсутствие антифибринолитического средства, препятствующего распаду тромба. Аманда Киджас (Amanda Kijas) и ее коллеги предлагают на эту роль другой белок змеиного яда — текстилин. Их гидрогель с эктарином и текстилином остается жидким при хранении в прохладном месте, но затвердевает при температуре тела, закрывая рану. «Первая помощь с использованием марлевых изделий часто не останавливает кровотечение в экстренных случаях, — говорит Аманда Киджас. — Когда происходит травматическое повреждение, сложность процесса заживления перегружает способность организма контролировать кровотечение. Мы надеемся, что этот гель ускорит процессы заживления ран, необходимые для свертывания крови и уменьшения кровотечения, что в конечном итоге повысит способность организма заживлять большие раны».

Исследование опубликовано в журнале Advanced Health Care Materials.

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По материалам: polit.ru

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