Двухнедельная изоляция активировала врожденный иммунитет человека

Вадим Карасев

Ученые установили, что у людей, в течение двух недель находившихся в изолированном помещении, активировались ресурсы врожденного иммунитета, а также увеличился уровень гормонов стресса в крови. Всё это помогает организму справляться с психологическим дискомфортом и отсутствием физических нагрузок, характерным для космической миссии. Об исследовании рассказала пресс-служба Российского научного фонда.

Во время космических полетов космонавты подвергаются значительному стрессу, связанному с радиацией, перегрузками, невесомостью, а также долгим пребыванием в замкнутом пространстве. Такие условия сказываются на многих системах организма, в том числе на иммунной, однако непосредственно во время полета крайне сложно определить, как каждый из множества факторов по отдельности влияет на человека. Чтобы решить этот вопрос, ученые моделируют условия космического корабля на наземных станциях.

Схема наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН, на базе которого проводился эксперимент. Источник: Ponomarev et al./Scientific Reports, 2022

Исследователи из Института медико-биологических проблем РАН и студенты Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова оценили реакцию врожденного иммунитета человека в ответ на непрерывное пребывание в изолированном помещении, как это происходит на космическом корабле. В эксперименте приняли участие шесть добровольцев — четверо мужчин и две женщины, которые в течение двух недель находились в герметичной камере площадью порядка 10 м2 и общим объемом 50 м3. Температура, влажность, давление и уровень кислорода поддерживались на постоянном уровне, схожем с тем, что на космических кораблях.

Ученые анализировали состояние врожденного иммунитета участников, исследуя образцы крови, в которых определяли количество иммунных клеток и рецепторов на их поверхности. Анализ проводили дважды до эксперимента, три раза во время и через неделю после. Оказалось, что в условиях изоляции количество иммунных клеток в крови — особенно тех, на поверхности которых находились важные для формирования иммунного ответа Toll-подобные рецепторы, — увеличилось в среднем в два раза на фоне почти двукратного увеличения в крови уровня гормонов стресса — адреналина и норадреналина. При этом после завершения эксперимента их концентрации снизились до исходных значений. Кроме того, во время изоляции клетки врожденного иммунитета в разы активнее синтезировали цитокины — небольшие белки, контролирующие развитие воспалительного процесса. По мнению авторов, такой эффект можно объяснить психологическим стрессом, изменившим гормональный фон участников, а также тем, что в небольшом закрытом помещении люди обменивались микробами, а потому антигенная нагрузка у каждого из них повышалась. В результате запускались механизмы врожденного иммунитета.

«Наше исследование показало, что изоляция активирует различные компоненты врожденного иммунитета, что позволяет организму лучше справляться с пониженной физической активностью и психологическим стрессом. Однако нужно понимать, что слишком сильный ответ иммунной системы может привести, например, к аутоиммунным заболеваниям, поэтому очень важно наблюдать за изменениями, происходящими с человеком в подобных условиях. В дальнейшем мы продолжим исследование уже с более длительными периодами искусственной изоляции», — рассказывает руководитель проекта Сергей Пономарев, заведующий лабораторией физиологии иммунной системы ИМБП РАН.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Scientific Reports.