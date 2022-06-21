Егор Крид рассказал о своих миллионных расходах

Вадим Карасев

Российский певец Егор Крид рассказал, что потратил в мае 34,5 миллиона рублей

Российский певец Егор Крид рассказал о своих миллионных расходах. Он показал экран своего онлайн-банка в ходе выпуска, опубликованного на YouTube-канале KREED FAMILY.

Артист заявил, что в мае потратил 34,5 миллиона рублей. Он удивился своим тратам и признался, что ему пора следить за финансами. «О, за март нормально, три миллиона. В апреле 20 миллионов 150 тысяч», — сказал исполнитель.

В мае Егор Крид сорвал корпоратив за 5 миллионов рублей. Исполнитель отказался выступать на мероприятии в центре Москвы, объяснив это грубым поведением заказчиков. Крид должен был спеть на 18-летии девушки, в связи с чем родители заранее обратились к его директору и обозначили желаемый репертуар. За корпоратив артист получил 5 миллионов рублей, еще в 1 миллион рублей обошелся райдер.

Уточняется, что, когда музыкант начал исполнять композиции не из обозначенного репертуара, родители именинницы начали материться. Когда артист решил покинуть мероприятие, мать девушки попросила его вернуться на сцену. Тем не менее артист уехал с корпоратива.