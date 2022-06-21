Егор Крид тратит сумасшедшие деньги во время кризиса
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Егор Крид тратит сумасшедшие деньги во время кризиса

Егор Крид тратит сумасшедшие деньги во время кризиса
Певец Егор Крид признался, сколько он тратит в месяц. Артист уже давно может расплачиваться в абсолютно в любом магазине и приобретать вещи от премиальных брендов, не проверяя, сколько денег находится на его карте. Но певец, увидевший сумму, которую выбросил на ветер, был сильно шокирован. Доходы Егора Крида были приличными и при Black Star — по данным Forbes, в 2019 году он заработал примерно 4,8 миллионов долларов. А когда певец покинул лейбл, то его прибыль увеличилась в разы, да и на экранах страны он появляется не меньше, чем с помощью компании. Словом, работы у артиста хватало даже в период пандемии, разрушившей планы всех звезд на концертный чес по городам и странам. У него были рекламные контракты, выплаты со стриминговых площадок, монетизация видео в YouTube, спонсорские посты в соцсетях.
Поэтому 27-летний исполнитель и может позволить себе жить на широкую ногу. Вот только в финансовые вопросы Крид не погружался, из-за чего сильно удивился, увидев в онлайн-банке сумму, которую тратит в месяц. «Вот это у меня расходы! 34 миллиона 500 тысяч. Зато в июне шесть тысяч! В апреле 20 миллионов 150 тысяч. Отвечаю, мне надо смотреть своих расходы, что я столько трачу? О, за март нормально, три миллиона», — поделился Егор. К слову, певец часто жалуется, что страдает от панических атак. Но даже в решении этой проблемы может помочь кругленькая сумма на счетах. Так, Егор без проблем улетал в Дубай, чтобы как следует отдохнуть и восстановить здоровье. И этот метод работал на все сто. «Две недели не было панических атак! Это мой рекорд за последнее время. Но вчера словил очень неприятную за ужином, и сегодня состояние предпаническое какое-то из-за недосыпа, а еще потому, что обгорел. Но я постараюсь больше не словить ее, идет она на хрен», — подтверждал Крид.
# Шоу-бизнес Крид Егор
По материалам: z-aya

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