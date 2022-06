Еще 10 игр из Game Pass теперь поддерживают сенсорное управление

Вадим Карасев





Расширяется библиотека игр в Game Pass, которые поддерживают сенсорное управление. Напоминаем, что играть в такие проекты можно на смартфонах и планшетах через Xbox Cloud Gaming без подключения внешнего геймпада.

Всего сенсорное управление сегодня добавили в 10 новых игр из подписки Game Pass:

Broken AgeBugsnaxChinatown Detective AgencyKraken Academy!!Life is Strange: True ColorsNinja Gaiden ∑Ninja Gaiden ∑2Ninja Gaiden 3: Razor’s EdgeThe Dungeon of NaheulbeukThe Last Kids on Earth