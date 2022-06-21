Еще 10 игр из Game Pass теперь поддерживают сенсорное управление
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Еще 10 игр из Game Pass теперь поддерживают сенсорное управление

Еще 10 игр из Game Pass теперь поддерживают сенсорное управление


Расширяется библиотека игр в Game Pass, которые поддерживают сенсорное управление. Напоминаем, что играть в такие проекты можно на смартфонах и планшетах через Xbox Cloud Gaming без подключения внешнего геймпада.

Всего сенсорное управление сегодня добавили в 10 новых игр из подписки Game Pass:



Broken Age



Bugsnax



Chinatown Detective Agency



Kraken Academy!!



Life is Strange: True Colors



Ninja Gaiden ∑



Ninja Gaiden ∑2



Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge



The Dungeon of Naheulbeuk



The Last Kids on Earth
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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