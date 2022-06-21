Еще 10 игр из Game Pass теперь поддерживают сенсорное управление
Сегодня, 17:35 Вадим Карасев
Расширяется библиотека игр в Game Pass, которые поддерживают сенсорное управление. Напоминаем, что играть в такие проекты можно на смартфонах и планшетах через Xbox Cloud Gaming без подключения внешнего геймпада.
Всего сенсорное управление сегодня добавили в 10 новых игр из подписки Game Pass:
Broken Age
Bugsnax
Chinatown Detective Agency
Kraken Academy!!
Life is Strange: True Colors
Ninja Gaiden ∑
Ninja Gaiden ∑2
Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge
The Dungeon of Naheulbeuk
The Last Kids on Earth
По материалам: newxboxone