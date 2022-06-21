Европейская страна купила российское золото впервые с начала спецоперации

Вадим Карасев

Швейцария импортировала более трех тонн золота из России впервые с февраля

Швейцария импортировала золото из России впервые после начала специальной военной операции на Украине, что свидетельствует о возможном смягчении позиции отрасли в отношении драгоценных металлов, пишет Bloomberg.

По данным Федерального таможенного управления европейкой страны, в мае из России было отправлено более трех тонн золота. Это первая отгрузка между странами с февраля. Большинство стран отказались покупать золото из России после того, как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов исключила производителей страны из своего аккредитованного списка.

В Швейцарии находятся четыре крупных аффинажных заводов, которые перерабатывают две трети мирового золота. В марте как минимум два завода отказались переплавлять российские слитки, несмотря на то, что им можно это делать. Некоторые покупатели по-прежнему настороженно относятся к российским драгоценным металлам, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что данные о российском золотом запасе и государственных валютных резервах страны могут быть скрыты от западных стран. Законопроект внесло в Госдуму правительство.

Между тем Евросоюз готовится усилить давление на Россию с дальнейшими санкциями и уже начали искать новую мишень — под ограничения могут попасть продажи золота.