Евровидение не будут проводить в Украине
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Евровидение не будут проводить в Украине

Евровидение не будут проводить в Украине

Группа, которая одержала победу на европейском конкурсе, уже публикует гневные заявления. Им обидно, что Европа отнеслась к ним таким образом.


В мае 2022 года на Евровидении, которое проходило в Турине, победу одержала украинская группа Kalush Orchestra. По мнению многих людей, победа была предсказуемой. Причина этому простая – конкурс уже давно стал политизированным, а творчество и вокальные данные конкурсантов по большому счету не имеют никакого значения.

Прогнозы экспертов и обывателей сбылись полностью. Первое место действительно заняла украинская группа. В кулуарах конкурсанты из других стран были недовольны. Они прямо говорили – если бы не политическая обстановка, победа ушла бы Испании или Великобритании. Артисты из этих стран объективно были сильнее.

По условиям конкурса, следующее мероприятие должна организовать страна-победитель. Высшее руководство Украины и уполномоченные лица сразу стали рассматривать, в каких городах это может быть сделано. Были озвучены популистские заявления, но в итоге остановились на двух возможных площадках: Одессе и Киеве.



Каким же оказалось разочарование украинцев и тех, кто их поддерживал, когда через месяц по завершении мероприятия организаторы конкурса выступили с заявлением, что Евровидение в 2023 году не будет проводиться на территории Украины. Причина понятна – это небезопасно для всех участников и гостей мероприятия.

Согласно правилам конкурса, право организовать следующее музыкальное состязание передается стране, занявшей второе место – Великобритании.

Представителям Украины такое решение не понравилось. Выяснилось, что с ними такой вариант развития событий не согласовывали. Организаторы Евровидения вынесли вердикт единолично.

Фронтмен Kalush Orchestra уже опубликовал видеообращение. Он отметил, что они одержали победу заслуженно, а значит, имеют право и обязаны провести следующий конкурс у себя в стране.

Прилетевший в Украину Борис Джонсон не исключил, что ситуация возможно изменится и есть вероятность, что конкурс все-таки состоится согласно первичным правилам.

Премьер-министр пообещал, что уполномоченные лица в Великобритании расссмотрят этот вопрос.


Пользователи сети уже стали предполагать, пока две страны будут спорить и вежливо уступать друг другу, право организации конкурса перейдет Испании, занявшей третье место.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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