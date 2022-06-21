Fall Guys уже завтра выйдет на Xbox и будет бесплатной — представлен новый трейлер
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Fall Guys уже завтра выйдет на Xbox и будет бесплатной — представлен новый трейлер

Fall Guys уже завтра выйдет на Xbox и будет бесплатной — представлен новый трейлер


Завтра наступает новая фаза в развитии популярной игры Fall Guys. Проект почти 2 года был эксклюзивом Playstation 4 и PC, а завтра игра выходит на новых платформах — Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 5 и Switch. Кроме добавления игроков с новых платформ, проект еще и переходит на условно-бесплатную модель распространения, что должно повысить его популярность.

К новой фазе развития Fall Guys разработчики представили новый трейлер — его можно посмотреть ниже. В игре будет поддерживаться кроссплатформенный мультиплеер.


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Напомним, что в конце июня в Fall Guys запланирована коллаборация с Halo. А игроков с подписками Game Pass в Fall Guys ждут различные бонусы в формате перков.

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По материалам: newxboxone

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