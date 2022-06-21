FIFA разрешила футболистам-легионерам свободно уезжать из России до июня 2023 года
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FIFA разрешила футболистам-легионерам свободно уезжать из России до июня 2023 года

FIFA разрешила футболистам-легионерам свободно уезжать из России до июня 2023 года

Международная федерация футбола (FIFA) продлила до июня 2023 года разрешение иностранным игрокам приостанавливать контракты с футбольными клубами из РФ в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщается на сайте организации.

Как утверждают высшие спортивные функционеры, в случае если клубы, подчиняющиеся Российскому футбольному союзу или Украинской футбольной ассоциации, не определят статус нахождения в них иностранных игроков и тренеров, эти игроки и тренеры будут иметь право приостановить действие контрактов со своими клубами до 30 июня 2023 года.


Весной 2022 года в связи с спецоперацией РФ на Украине клубы РПЛ покинуло более 30 человек. Особенно примечательный случай произошел в ФК "Краснодар", когда первую команду покинуло сразу шесть легионеров – среди них лидеры коллектива Гжегож Крыховяк и Джон Кордоба. Также из клуба ушёл главный тренер, немец Даниэль Фарке, так и не проведший ни одного официального матча.

Как ранее писал Ruposters, польского футболиста Мацея Рыбуса выгнали из сборной после перехода в московский "Спартак".

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По материалам: uposters.ru

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