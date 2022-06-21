FTX, Coinbase и Crypto.com пересмотрели расходы на маркетинг из-за криптозимы
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FTX, Coinbase и Crypto.com пересмотрели расходы на маркетинг из-за криптозимы

FTX, Coinbase и Crypto.com пересмотрели расходы на маркетинг из-за криптозимы


После трат «сотен миллионов долларов» на кампании, спонсорские соглашения и рекламу на Супербоуле большинство криптовалютных фирм сократило расходы на маркетинг. Об этом пишет The Wall Street Journal.


Причиной пересмотра стал спад на рынке и усиление внимания регуляторов после краха Terra.


С ноября, когда биткоин достиг ATH на подступах к $69 000, общие расходы ключевых игроков индустрии на рекламу упали на 90% и более. Такие цифры привел представитель исследовательской компанией Sensor Tower Деннис Йех. Он проанализировал данные различных платформ, включая Facebook, YouTube и Hulu.


Схожая ситуация наблюдается и в сегменте традиционного ТВ и стриминговых сервисов, согласно iSpot.tv. Старший аналитик по брендам фирмы Тайлер Бабин добавил, что отчасти на динамику повлияло отсутствие значимых спортивных состязаний вроде Олимпиады.


Активность в сфере сократили Crypto.com и Gemini Trust. Первая после $40 млн расходов в январе выделила в мае $2,1 млн на ролики в преддверии Супербоула. Вторая в прошлом месяце потратила $478 000 — в восемь раз меньше, чем в ноябре ($3,8 млн).


Не стала исключением и биткоин-биржа Coinbase после негативных результатов за первый квартал. Фокус компании сместился на телевизионный канал — после ноябрьских $1,5 млн расходы возросли до $2,7 млн из-за размещения новой рекламы, где высмеивается посыл о смерти биткоина.


Возросли расходы на маркетинг у FTX. Затраты на цифровую и ТВ-рекламу увеличились с $3 млн в ноябре до $5,2 млн. В качестве амбассадора криптовалютная биржа привлекла Шакила О’Нила.


Расходы eToro остались примерно на том же уровне, что и в ноябре ($1 млн). Ее представитель пояснил, что это связано с ключевым значением рынка США для развития компании.


«Потребуется сочетание рекламы и других форм коммуникации, чтобы восстановить то, что можно было бы назвать пошатнувшимся представлением о стабильности инвестирования в криптовалюту», — прокомментировал вице-президент и исследовательской фирмы Gartner Эндрю Франк.


Еще одним вызовом для криптокомпаний стали действия регуляторов. В мае Федеральная корпорация по страхованию вкладов и Бюро финансовой защиты потребителей заявили о борьбе против фирм, которые утверждают, что они предлагают защиту депозитов.


В июне SEC начала общественную кампанию, предупреждающую о рисках для инвесторов, полагающихся на мнение знаменитостей.


CEO Grayscale Investments Майкл Зонненшайн заявил, что сектору необходимо сместить акценты на информирование потребителей о преимуществах и рисках все еще формирующегося класса активов. Подобный подход, в частности реализует Voyager Digital LLC, отметили в WSJ.


Напомним, СЕО Binance Чанпэн Чжао заявил, что криптозима является подходящим временем для найма новых сотрудников и дальнейшего развития бизнеса.


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# Экономика бизнес, реклама, новости
По материалам: ForkLog

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