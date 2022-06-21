Горину экстренно прооперировали с серьёзным диагнозом

Вадим Карасев

После того, как Катя Горина помирилась с Артуром Николайчуком, они вместе сходили в баню. В результате в три часа утра Горина отправилась в больницу. Там её положили в стационар. В начале у девушки достаточно сильно болел живот, однако она пила обезболивающие. Но в итоге девушка устала терпеть невыносимую боль, поэтому на Поляну вызвали скорую помощь.В больнице Гориной сообщили, что у неё лопнул один из яичников. После этого девушку пришлось экстренно оперировать. Сейчас Катя находится на лечении и не так часто выходит на связь со своими фанатами.В своём микроблоге она рассказала, что ситуация на самом деле была достаточно страшной, поэтому врачи буквально спасли её жизнь. В ходе операции выяснилось, что в её брюшной полости скопился фактически один литр крови.Артур Николайчук никак не стал комментировать сложившуюся ситуацию. Естественно, он сильно переживает за свою избранницу с которой он ещё недавно собирался разводиться. Однако парень в итоге осознал, что Катя является для него близким и родным человеком. Но даже в такой ситуации сумасшедшие фанаты Кристины Бухынбалтэ преследуют Горину, пишут ей кучу негативных комментариев и пытаются всех убедит, что она просто хайпует. Может её просто сглазили?