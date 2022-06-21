Греция и Кипр возобновили паромное сообщение

После 21-летнего перерыва Греция и Кипр возобновили морское пассажирское сообщение, сообщает агентство AMNA.

Паром Daleela прибыл в понедельник вечером из кипрского Лимассола в порт Пирей в Афинах. В первый рейс после многолетнего перерыва отправились 155 пассажиров, в том числе замминистры судоходства и туризма двух стран, депутаты и журналисты.

«Нить, соединяющая два столпа эллинизма, становится еще прочнее», — заявила заместитель министра туризма Греции София Захараки по случаю прибытия парома в греческую столицу.

Судно Daleela, обслуживающее морское сообщение между Грецией и Кипром, было построено в 1991 году. Паром вмещает 400 пассажиров и 100 автомобилей. Поездка занимает около 30 часов в одну сторону.

Паромное сообщение Греция-Кипр будет носить сезонный характер. В июне Daleela совершит четыре рейса в Пирей и обратно, в июле — восемь, в августе — семь и в сентябре — три. Последняя поездка в расписании на текущий год запланирована на 16 сентября.

Морское пассажирское сообщение между двумя странами было приостановлено в октябре 2001 года из-за нерентабельности. Возобновление паромных рейсов Греция-Кипр стало возможным благодаря финансовой помощи Евросоюза.



