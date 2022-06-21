Греция решила поддержать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
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Греция решила поддержать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Греция решила поддержать предоставление Украине статуса кандидата в ЕСМицотакис заявил, что Греция поддержит предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Греция поддержит предоставление Украине статуса кандидата в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в телефонной беседе с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, передает РИА Новости.

«Премьер-министр проинформировал своего британского коллегу о поддержке Грецией европейского курса Украины и предоставлении ей статуса кандидата», — сообщила пресс-служба главы правительства. Также политики обсудили единство НАТО в намерении оказывать помощь украинскому государству.

Ранее министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что страны ЕС достигли полного консенсуса по вопросу предоставления Украине статуса кандидата в объединение. «Между странами Евросоюза достигнут полный политический консенсус о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС», — рассказал дипломат.

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По материалам: lenta.ru

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