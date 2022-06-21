Художница показала, как выглядели бы встречи знаковых персонажей, сыгранных одними и теми же актёрами

Многие известные актёры имеют в своём багаже яркие роли, за которые мы их любим, и порой они такие разноплановые. Диву даёшься, как эти разные грани уместились в одном человеке. Сегодня мы познакомим вас с любопытной серией работ художницы helen_morgun. Она поместила на один рисунок двух знаковых персонажей, сыгранных одним и тем же человеком в разном возрасте. Получилось очень круто!

Леонардо Ди Каприо

«Молодой и воодушевленный Джек из «Титаника» и циничный, прожженный Джордан из «Волка с Уолл-стрит». Интересно что бы они сказали друг другу, имея возможность встретиться в реальной жизни. Вряд ли бы они так мирно стояли рядом друг с другом, как на моей работе», — пишет художница.

Эмма Уотсон

Куда же без образа Гермионы из серии фильмов о Гарри Поттере, благодаря которой мы узнала и полюбили Эмму! На этом рисунке мисс Грейнджер встретилась с Белль из фильма «Красавица и чудовище».

Натали Портман

Художница изобразила Натали в одной из её первых ролей, это, конечно же, Матильда из «Леона». Здесь она оказалась в одном кадре с балериной Ниной Сейерс из «Чёрного лебедя».

Скарлетт Йоханссон

Здесь в одном кадре оказались сильная и стойкая «Чёрная Вдова» Наташа Романофф и нежная и трепетная Грит из «Девушки с жемчужной серёжкой».

Джонни Депп

Вот уж где явно было трудно выбрать, ведь у Джонни много ярких и сумасшедших ролей! А на этом рисунке встретились Эдвард из фильма «Эдвард Руки-ножницы» и Безумный Шляпник из «Алисы в Стране чудес».

Анджелина Джоли

Прекрасную Анджелину художница изобразила в образах Джейн из фильма «Мистер и Миссис Смит» и Тены из «Вечных».

Дэниэл Рэдклифф

Мальчик, который выжил. Художница рассказывает, что в случае Дэниэла стоял вопрос, кого же выбрать в пару к Гарри Поттеру. В результате она остановилась на образе Майлза Ли Харриса из комедийного боевика «Пушки Акимбо».

У художницы есть и другие серии работ, посвящённые знаменитостям. Например, в этой она изображает из в образах диснеевских персонажей, а здесь — в виде знаков зодиака.