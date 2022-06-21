Иностранный агент высказался о судьбе Ивана Урганта
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Иностранный агент высказался о судьбе Ивана Урганта

Иностранный агент высказался о судьбе Ивана Урганта
Ходят слухи, что ведущего Ивана Урганта могут убрать с телевидения. Телеведущий Роман Супер* в шоу «Говорящие головы» заявил, что программа «Вечерний Ургант» должна сменить в самое ближайшее время развлекательный формат. «История тут важна не с точки зрения снаружи, а внутри. Как он сам сможет или нет по этическим соображениям дальше работать. Сможет ли ему объяснить Эрнст, что никому лучше от того, что ты уволишься и уедешь, не будет», сказал Роман Супер.
По словам телеведущего, шутить Ивану Урганту теперь будет сложно. При этом, скорее всего, проект выйдет на Первом канале уже в новом формате. Напомним, что программа «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с февраля. В апреле шоу исполнилось десять лет, но празднества не состоялись. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

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