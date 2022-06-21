Инженер собрал самую большую Xbox Series X в мире и попал в рекорды Гиннесса
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Инженер собрал самую большую Xbox Series X в мире и попал в рекорды Гиннесса

Инженер собрал самую большую Xbox Series X в мире и попал в рекорды Гиннесса


Инженер Майкл Пик собрал самую большую игровую приставку Xbox Series X в мире, за что удостоился попадания в Книгу рекордов Гиннеса. Сама консоль получилась в высоту 2,08 метра, а в ширину 1,04 метра, вес ее составил 113 килограмм.

Интересна данная модель тем, что она является полной копией Xbox Series X, только в увеличенном масштабе, со всеми вырезами под разъемы и прочими компонентами. Внутри находится обычная приставка Xbox Series X, которая функционирует. На увеличенном корпусе есть кнопка включения, которая загорается при нажатии на нее.

Сам процесс создания консоли Майкл Пик показал в видео. Отметим, что ранее он уже стал известен среди игроков, когда в 2021 году собрал самую большую Nintendo Switch.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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