Яна Рудковская скупает доллары

Продюсер Яна Рудковская рассказала, почему сейчас стоит покупать валюту. Бизнесвумен в «Телеграме» объяснила, почему пришло самое время брать доллары. «Самое время покупать. Доллар на Московской бирже обновил минимум за семь лет, опустившись ниже 55 рублей», сказала Яна Рудковская.Как заметила Яна Рудковская, власти ранее называли оптимальным курс 70-80 рублей за доллар. Однако, как сказала жена Евгения Плющенко, в ближайшие дни российскую валюту будет поддерживать период налоговых платежей. Напомним, что курс одно время доходил до 121 рубля за доллар. За последние два месяца он упал в два раза.