Ярмольник прокомментировал сообщения о своем отъезде из России

Вадим Карасев

Актер Леонид Ярмольник заявил, что «с грустью» воспринимает дезинформацию о своем отъезде

Известный российский актер и бывший член жюри КВН Леонид Ярмольник прокомментировал появившиеяся в СМИ сообщения о том, что он якобы эмигрировал из России. Об этом он рассказал ТАСС.

Артист отметил, что 19 июня у него была съемка на «Мосфильме», и напомнил о спектакле в «Современнике». По его словам, он с грустью воспринимает появляющуюся в социальных сетях дезинформацию о своем отъезде из страны.

Концертный директор Ярмольника Табриз Шахиди в разговоре с РБК также опроверг слухи о том, что актер покинул Россию. Он заверил, что артист находится в Москве и участвует в бильярдном турнире.

О том, что Ярмольник уехал из России, ранее сообщил [url=t.me/rusbrief

Telegram[/url]-канал «brief».

До этого стало известно об отъезде из России ряда знаменитостей. Уточнялось, что страну покинули журналистка Ксения Собчак, телеведущие Иван Ургант, Ольга Бузова и другие. Все они позже опровергли предположения об эмиграции. Вместе с тем актриса Чулпан Хаматова сообщила, что уехала из России и в ближайшее время не планирует возвращаться.