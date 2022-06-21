Ярмольник прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ярмольник прокомментировал сообщения о своем отъезде из России

Ярмольник прокомментировал сообщения о своем отъезде из РоссииАктер Леонид Ярмольник заявил, что «с грустью» воспринимает дезинформацию о своем отъезде

Известный российский актер и бывший член жюри КВН Леонид Ярмольник прокомментировал появившиеяся в СМИ сообщения о том, что он якобы эмигрировал из России. Об этом он рассказал ТАСС.

Артист отметил, что 19 июня у него была съемка на «Мосфильме», и напомнил о спектакле в «Современнике». По его словам, он с грустью воспринимает появляющуюся в социальных сетях дезинформацию о своем отъезде из страны.

Концертный директор Ярмольника Табриз Шахиди в разговоре с РБК также опроверг слухи о том, что актер покинул Россию. Он заверил, что артист находится в Москве и участвует в бильярдном турнире.

О том, что Ярмольник уехал из России, ранее сообщил [url=t.me/rusbrief
Telegram[/url]-канал «brief».

До этого стало известно об отъезде из России ряда знаменитостей. Уточнялось, что страну покинули журналистка Ксения Собчак, телеведущие Иван Ургант, Ольга Бузова и другие. Все они позже опровергли предположения об эмиграции. Вместе с тем актриса Чулпан Хаматова сообщила, что уехала из России и в ближайшее время не планирует возвращаться.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Психосоматика: как тело говорит нам о проблемах
Психосоматика: как тело говорит нам о проблемах
В Калининграде оценили возможность договориться с Литвой «по-соседски»
В Калининграде оценили возможность договориться с Литвой «по-соседски»
На Xbox можно бесплатно опробовать Grid Force — Mask of the Goddess
На Xbox можно бесплатно опробовать Grid Force — Mask of the Goddess
«Пике страдает. Он не легкомысленный и бесчувственный»: футболист переживает из-за измены Шакире
«Пике страдает. Он не легкомысленный и бесчувственный»: футболист
Ярмольник прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Ярмольник прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Лера Кудрявцева заявила, что мужчины остались без яиц
Лера Кудрявцева заявила, что мужчины остались без яиц
Олеся Судзиловская показала младшего сына и поздравила с именинами
Олеся Судзиловская показала младшего сына и поздравила с именинами
Посла ЕС в России вызвали в МИД из-за транзитной блокады Калининграда
Посла ЕС в России вызвали в МИД из-за транзитной блокады Калининграда
16 жизненных ситуаций, когда ожидания и реальность разошлись, как в море корабли
16 жизненных ситуаций, когда ожидания и реальность разошлись, как в
Екатерина Горина не прекращает войну с Бухынбалтэ и Барзиковым
Екатерина Горина не прекращает войну с Бухынбалтэ и Барзиковым
Игрок использовал Nintendo Power Glove в качестве контроллера Xbox Series S
Игрок использовал Nintendo Power Glove в качестве контроллера Xbox
В Иркутской области за месяц сократили 4,5 тысячи коек для лечения COVID-19
В Иркутской области за месяц сократили 4,5 тысячи коек для лечения

Топ на сегодня

Балыкин рассказал, когда у него с Захаровой появятся дети
Балыкин рассказал, когда у него с Захаровой появятся дети
Мерьем Узерли — биография и личная жизнь, национальность, родители, дети, муж, фото
Мерьем Узерли — биография и личная жизнь, национальность, родители,
Слава мажет лицо и попу одним кремом
Слава мажет лицо и попу одним кремом
Анастасию Стежко развелась с мужем-дипломатом
Анастасию Стежко развелась с мужем-дипломатом
Азиза вернулась к любовнику, пока муж за границей
Азиза вернулась к любовнику, пока муж за границей

Еще по теме

Леонид Ярмольник высказался об эмиграции из России
Леонид Ярмольник отмечает 65-летие
Ярмольник собирается подать в суд на репортеров за слова о «вульгарных россиянах»
Ярмольник будет судиться с исказившими его слова журналистами