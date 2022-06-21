Эксперт Махонина рассказала, как продавцы ягод и фруктов сохраняют их свежими и как их хранить дома
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Эксперт Махонина рассказала, как продавцы ягод и фруктов сохраняют их свежими и как их хранить дома

Эксперт Махонина рассказала, как продавцы ягод и фруктов сохраняют их свежими и как их хранить дома

Фрукты и ягоды освежают в жаркие дни. Покупая выбранные продукты, все хотят, чтобы они были ароматными и полными вкуса. Однако в летний сезон температура быстро влияет на такие лакомства. От жары они сморщиваются, теряют сочность и, как следствие, гниют. Оказывается, свежесть фруктов можно сохранить дольше. Ирина Махонина, доцент кафедры товароведения, рассказала, как продавцы ягод и фруктов сохраняют их свежими. Достаточно знать проверенные способы хранения продуктов.

Как продавцы ягод и фруктов сохраняют их свежими

Чтобы фрукты и ягоды дольше сохраняли свою свежесть, изначально их нужно перебрать и отделить те, которые подгнили или только начался этот процесс.

«Чем более свежие ягоды, чем меньше поврежденных, заплесневелых, загнивших, тем дольше срок хранения», — указала эксперт.

Следующий этап отделения порченых продуктов наступает в конце торгового дня. В этом случае убирают слегка подвявшие ягоды и фрукты, а те, которые особенно стали нежными, оставляют на ночь в холодильной камере.


Также стоит помнить, что все продавцы хотят продать такой скоропортящийся товар до конца дня, чтобы не оставаться в накладе, потому в это время у всех есть шанс получить хорошую скидку.

Как хранить фрукты и ягоды, чтобы они долго оставались свежими

Чтобы сохранить свежесть продуктов, их следует хранить в определенных условиях.

«Чем быстрее после покупки ягоды будут размещены в холодильнике (температура 0-+1°С), тем дольше они останутся свежими. Старайтесь меньше перекладывать их и вообще трогать руками, чтобы они не помялись», — советует эксперт.

  • Чтобы ягоды меньше портились, сразу же стоит перебрать их и удалить испорченные и загрязненные.
  • Нежные ягоды (клубнику, малину, землянику, ежевику, голубику) стоит хранить вместе с плодоножками. Без них они менее долговечны. Кроме того, такие плоды будут гнить в целлофановом пакете — поэтому их следует из него вынуть, разложить ровным слоем в контейнере или миске и убрать в холодильник.


  • Если же такой возможности нет, тогда ягоды можно хранить в темном и хорошо проветриваемом месте. Также следует соблюдать оптимальную влажность воздуха, чтобы они не морщились и не увядали.
  • Если фруктов слишком много или они начинают созревать все сразу, вы можете выбрать заморозку. Ягоды в этом случае не потеряют свою ценность, а вы сможете насладиться их вкусом и в межсезонье.

«Необходимо отметить, что на сохранность влияют сортовые особенности. Ягоды, которые лучше транспортируются и хранятся, более устойчивые к механическим воздействия, иобычно обладают менее выраженным вкусом и сладостью», — заключила эксперт.

# Общество Еда, Эксперт Махонина рассказала, как продавцы ягод и фруктов сохраняют их свежими и как их хранить дома
По материалам: rsute

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