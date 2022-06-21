Эстония обвинила Россию в незаконном пересечении воздушного пространства
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эстония обвинила Россию в незаконном пересечении воздушного пространства

Эстония обвинила Россию в незаконном пересечении воздушного пространства

Генштаб армии Эстонии объявил о том, что вертолет Ми-8 пограничных войск РФ в пятницу 18 июня нарушил воздушное пространство на юго-востоке республики, в районе деревни Койдула. Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

По информации СМИ, инцидент с российским вертолётом длился порядка двух минут, а план его полета не был согласован с Таллином. Как утверждают в генштабе, ответчик вертолета был выключен, в то время как пилоты погранвойск РФ не выходили на связь с авиадиспетчерами прибалтийской республики.


ERR добавляет, что в связи с нарушением воздушного пространства российским военным вертолётом посол РФ был вызван в МИД Эстонии.

Как ранее писал Ruposters, минобороны Румынии заявило о том, что в исключительную экономическую зону республики вошли два российских патрульных корабля проекта 22160. Ведомство предположило, что эти суда вели слежение за обстановкой у острова Змеиный, на котором сейчас находятся российские войска. ВСУ пытаются вернуть остров под свой контроль.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Собчак заявила о нежелании уезжать из России
Собчак заявила о нежелании уезжать из России
Суровые челябинские дети купаются в луже на проезжей части
Суровые челябинские дети купаются в луже на проезжей части
Эстония обвинила Россию в незаконном пересечении воздушного пространства
Эстония обвинила Россию в незаконном пересечении воздушного
FTX, Coinbase и Crypto.com пересмотрели расходы на маркетинг из-за криптозимы
FTX, Coinbase и Crypto.com пересмотрели расходы на маркетинг из-за
В Евросоюзе оценили исполнение Литвой санкций против России
В Евросоюзе оценили исполнение Литвой санкций против России
33-летний мужчина утонул на озере Юнатка в Иркутске 20 июня
33-летний мужчина утонул на озере Юнатка в Иркутске 20 июня
Горину экстренно прооперировали с серьёзным диагнозом
Горину экстренно прооперировали с серьёзным диагнозом
Трейдер рассказал о перспективах восстановления цены Ethereum
Трейдер рассказал о перспективах восстановления цены Ethereum
«Купил Тимати? Сама!»: Алена Шишкова показала дизайн-проект новой квартиры
«Купил Тимати? Сама!»: Алена Шишкова показала дизайн-проект новой
FIFA разрешила футболистам-легионерам свободно уезжать из России до июня 2023 года
FIFA разрешила футболистам-легионерам свободно уезжать из России до
В работе популярных интернет-сервисов произошел глобальный сбой
В работе популярных интернет-сервисов произошел глобальный сбой
Мария Машкова высказалась об отце
Мария Машкова высказалась об отце

Топ на сегодня

Благодаря Гориной Кристина Бухынбалтэ стала «королевой туалетов»
Благодаря Гориной Кристина Бухынбалтэ стала «королевой туалетов»
Кети Топурия удивила пышным бюстом
Кети Топурия удивила пышным бюстом
ЦБ нашел угрозу в идее управлять «опасным» курсом рубля
ЦБ нашел угрозу в идее управлять «опасным» курсом рубля
Американский разведчик рассказал о судьбе западного вооружения на Украине
Американский разведчик рассказал о судьбе западного вооружения на
«Пике страдает. Он не легкомысленный и бесчувственный»: футболист переживает из-за измены Шакире
«Пике страдает. Он не легкомысленный и бесчувственный»: футболист

Еще по теме

Эстония сообщает о нарушении воздушного пространства страны военным самолетом РФ
В Эстонии сообщили о нарушении границы российским Ил-76
МИД Эстонии: самолет РФ нарушил наше воздушное пространство
Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны