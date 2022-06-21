Эстония обвинила Россию в незаконном пересечении воздушного пространства

Вадим Карасев

Генштаб армии Эстонии объявил о том, что вертолет Ми-8 пограничных войск РФ в пятницу 18 июня нарушил воздушное пространство на юго-востоке республики, в районе деревни Койдула. Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

По информации СМИ, инцидент с российским вертолётом длился порядка двух минут, а план его полета не был согласован с Таллином. Как утверждают в генштабе, ответчик вертолета был выключен, в то время как пилоты погранвойск РФ не выходили на связь с авиадиспетчерами прибалтийской республики.

ERR добавляет, что в связи с нарушением воздушного пространства российским военным вертолётом посол РФ был вызван в МИД Эстонии.

Как ранее писал Ruposters, минобороны Румынии заявило о том, что в исключительную экономическую зону республики вошли два российских патрульных корабля проекта 22160. Ведомство предположило, что эти суда вели слежение за обстановкой у острова Змеиный, на котором сейчас находятся российские войска. ВСУ пытаются вернуть остров под свой контроль.