Kaiko станет провайдером криптоданных для Deutsche Börse
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Kaiko станет провайдером криптоданных для Deutsche Börse

Kaiko станет провайдером криптоданных для Deutsche Börse


Поставщик данных о криптовалютном рынке Kaiko объявил о партнерстве с Deutsche Börse Group.



В рамках сотрудничества Kaiko предоставит оператору рынков ценных бумаг данные о ценовых движениях по сделкам на всех охватываемых централизованных и децентрализованных биржах цифровых активов.


На первом этапе, который реализуют к четвертому кварталу, клиенты Deutsche Börse получат доступ к ценовым потокам криптовалют в режиме реального времени и историческим данным. Дистрибьютором выступит сервис Deutsche Börse Market Data + Services.


На втором этапе Kaiko предоставит исторические данные книги ордеров для выбранных криптобирж на основе режима торгов T+1.


"Клиенты и участники рынка DBG, такие как управляющие активами, банки, высокочастотные трейдеры, кастодианы и маркетмейкеры, получат дополнительный доступ к рыночным данным Kaiko для подкрепления своей деятельности", — говорится в заявлении.


В Kaiko отметили, что предоставляемый компанией информационный поток идеально подходит для таких сценариев, как тестирование стратегии, торговля, оценка портфеля, посттрейдинг, комплаенс или управление рисками.


"Криптовалютный рынок сталкивается с высокой волатильностью. Поэтому многие из наших клиентов нуждаются в консолидированных данных с централизованных и децентрализованных бирж для разработки полезных стратегий инвестирования в цифровые активы. Наше новое предложение удовлетворяет эту потребность", — заявил глава Market Data + Services Алиреза Дорфард.


Он добавил, что аналитическая компания стала "подходящим партнером для этой цели".


В листинге электронной торговой платформы Xetra из структуры Deutsche Börse значатся криптовалютные биржевые продукты от Fidelity International, VanEck, CoinShares, Grayscale Investments, ETC Group, Invesco, 21Shares и других провайдеров.


Напомним, в июне 2021 года Kaiko привлекла $24 млн в ходе раунда финансирования Серии А.

# Экономика deutsche börse, kaiko, новости
По материалам: ForkLog

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