Как правильно поливать помидоры, чтобы не допустить ошибок и не остаться без урожая

Чтобы помидоры росли правильно, не болели и дали хороший урожай, их нужно правильно поливать. Помидоры — достаточно прихотливая культура, они не терпят ошибок в поливе и требуют индивидуального подхода на разных стадиях роста.

Как правильно поливать помидоры на разных стадиях роста





После высадки рассады поливать помидоры следует не чаще двух раз в неделю, выливая по четыре литра воды под каждый куст. В период цветения количество влаги увеличивается до пяти литров, а частота полива сокращается до одного раза в неделю.

С началом формирования завязей частота поливов снова сокращается до двух раз в неделю, а количество воды регулируется в зависимости от влажности почвы. Когда помидоры начнут созревать, поливы снижают до одного раза в неделю, а также сокращают количество воды до трех литров под куст.

На последних стадиях роста помидоров их нельзя сильно заливать водой, поскольку они могут начать болеть, гнить, а спелые плоды будут трескаться. Частый и необильный полив также губительно действует на помидоры.

Какие условия влажности и температуры необходимы помидорам, и как избежать ошибок





Влажность воздуха и почвы, так же как и температурный режим, являются основными критериями для правильного развития и роста помидоров. Оптимальной влажностью воздуха является показатель в пределах 45-50%, почвы — 85-90%. Если эти условия не соблюдены, рассчитывать на хороший урожай не приходится.

Проверить состояние почвы можно вручную, взяв небольшой кусочек земли на глубине около 10 см. Если его можно скатать в шарик, влажность почвы достаточная, если он рассыпается, значит, подходящих условий для роста помидоров нет.

Идеальная температура воздуха в открытом грунте — 22-24⁰С. При повышении температуры процесс роста помидоров замедляется, а при температуре свыше 35⁰С останавливается. Высокая температура во время цветения приводит к прекращению этого процесса и осыпанию завязей.

При температуре почвы ниже 10⁰С помидоры перестают расти и могут погибнуть. Перегрев почвы выше 28⁰С не позволяет им впитывать влагу и они начинают вянуть.

Другие условия полива помидоров





Помимо температурного режима и поддержания необходимой влажности почвы, должны соблюдаться и другие условия для выращивания помидоров.