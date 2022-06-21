Камни-обереги от проблем и неудач
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Камни-обереги от проблем и неудач

Камни-обереги от проблем и неудач

Любые минералы делятся на два типа — на обереги и «стимуляторы». Второй тип камней помогает обретать успех и раскрывать потенциал в определенных сферах жизни. Обереги же нужно использовать, когда есть вероятность встретить проблемы, либо вы их уже встретили.


Ранее мы уже рассказывали о камнях, привлекающих деньги и любовь. Защита играет порой более важную роль, чем активность и желание преуспеть. Именно поэтому вам стоит взять на вооружение обереги, о которых пойдет речь далее.

Оникс

Это самый лучший камень-оберег для тех, кто постоянно находится в местах скопления токсичных людей. Если вам предстоит поездка к родственникам, которые вам не нравятся, возьмите с собой оникс. Если у вас на работе не дружелюбный коллектив, а сборище любителей посплетничать, оникс тоже будет крайне полезным оберегом. Этот камень стихии Земли лишит вас страха и поможет обойти стороной ненужные склоки и ссоры.

Гематит

Этот минерал, заключающий в себе силу стихий Огня и Земли, отлично защищает человека от негативного воздействия со стороны энергетически опасных людей — колдунов, людей с дурным глазом, врагов. Этот камень очень хорошо сочетается с серебряными изделиями и может использоваться как оберег от энергетических вампиров. Он не даст другим людям залезть вам в голову.


Кунцит

Это камень-оберег, который успешно сочетает в себе силу двух стихий — Земли и Огня. Кунцит отлично подходит тем, кто подвержен влиянию со стороны. С его помощью у вас будет больше шансов победить бессонницу и навязчивые мысли. Он не даст вам утонуть в унынии.

Обсидиан

Этот камень обладает самыми сильными защитными свойствами. Во-первых, его часто используют в качестве оберега от проблем в пути. Это лучший защитный камень для путешественников. Этот минерал очень хорошо защищает биополе владельца от нападок со стороны. С ним вас вряд ли смогут сглазить или наложить на вас проклятие.

Берилл

Это камень-талисман, но у него есть и защитные свойства. Берилл защищает человека от лжи. Он не дает другим людным обмануть своего хозяина. Это значит, что данный минерал-оберег полезно носить с собой или на себе людям таких профессий как адвокат, судья, полицейский.


Кошачий глаз

Это сильнейший оберег и талисман стихии Воды. Его защитные свойства достаточно широки. В самую первую очередь эксперты выделяют его способность защищать человека от болезней, недугов и головной боли. Помимо здоровья он защищает также и энергетику, не давая негативно настроенным людям сглазить своего владельца.

Агат

Еще один представитель Земной стихии. Этот камень используется для лечения физических и душевных ран. Камень оберегает сон, защищает от дурных мыслей и сновидений, успокаивает нервную систему. Если вам предстоит нервный день с большим количеством важных задач, многие из которых могут принести вам проблемы, выбирайте в качестве защитника агат.

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По материалам: dailyhoro.ru

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