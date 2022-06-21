Клавдия Безверхова решила развестись и воспитывать сына с Артёмом Грантом

Вадим Карасев

Недавно Клавдия Безверхова призналась, что очень сильно скучает по своему сыну Роберту. В данный момент мальчик гостит у своей бабушки со стороны девушки. Поэтому сейчас Клава ждёт, пока малыш появится на Поляне. Женщина планирует воспитывать сына совместно с Артёмом Грантом под прицелами телекамер.В итоге стало известно, что Грант для Клавдии предпочтительнее супруга. В данный момент она твёрдо уверена, что планирует развестись с ним в ближайшее время. В данный момент велика вероятность, что скоро на Дом-2 появится её прошлый избранник. Однако сейчас подобный сценарий отрабатывает Ульяна Кутузова совместно со своим бывшим мужем и детьми.В итоге фанаты этой пары начали писать в социальных сетях, что Артём Грант буквально влюбился в Клавдию, поэтому она действительно рассчитывает на дальнейшую совместную жизнь. Однако она рассчитывает строить отношения только в пределах телестройки, под прицелами камер, но никак иначе. Интересно, Артём действительно испытывает искренние чувства и готов воспитывать чужого ребёнка или это очередная игра?