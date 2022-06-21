"Когда нечего стесняться": горячие фото русских фигуристок в бикини из отпуска

Вадим Карасев

Фигуристки — это про фигурное катание, а не про формы тела, однако и с формами корреляция заметна. Нельзя же проделывать всякие замысловатые трюки на льду, если лишний вес не позволяет.

Сезон закончился, и теперь можно оценить не их катание, а их фигуры. Благо, талантливых фигуристок в России достаточно, и сейчас они как раз отдыхают на пляжах в купальниках. По такому случаю NEWSTES решил посетить их соцсети и собрать самые горячие фотографии.

Фигуристка Алина Загитова в бикини

20-летняя олимпийская чемпионка 2018 года 5 раз побила мировой рекорд по короткой программе. Недавно она отдыхала на Мальдивах, потом отправилась в Дубай, а сейчас гуляет по Питеру.

Насколько известно, сейчас Алина свободна, поскольку недавно рассталась с хоккеистом Алексеем Воронковым. Хотя сама экс-пара предпочитает не выставлять личную жизнь напоказ. На вопросы про Алину Алексей отвечал лишь "общался чуть-чуть".



Фигуристка Софья Самодурова на отдыхе в Дубае

19-летняя Софья в этом году решила, что пора завершать карьеру фигуристки и становиться тренером. У нее уже и так достаточно медалей, в том числе и чемпионство Европы в 2019 году. Для отдыха она тоже предпочла Дубай.



Несмотря на юный возраст, Самодурова уверенно себя чувствует в роли наставника. "Тренер я строгий, сюсюкаться не буду. Когда не слушают, могу и голос повысить, чтобы вникали", — заявила она.

Фигуристка Елизавета Худайбердиева на отдыхе в Турции

19-летняя Лиза — бронзовая призерка российской сборной 2022 года. Девушка сейчас отдыхает в Турции и несколько дней назад поделилась пикантными фотографиями в купальнике. Шикарная фигура девушки многих заставляет завидовать. Например, недавно подписчики ее обвинили в пластике груди.

В феврале она пополнила список молодых звездных семей, расписавшись с продюсером Первого канала Кириллом Благовым, который старше ее на 15 лет.

Фигуристка Александра Степанова в Таиланде

26-летняя фигуристка дважды подряд стала чемпионом России в паре с Иваном Букиным. Александра родилась в семье волейболистки и конькобежца и превзошла родителей. Знойная длинноногая блондинка отдыхала в Таиланде с фигуристом Игорем Еременко.



Степанова недавно объявила о создании бренда одежды вместе с Букиным. Первым их творением стали кофты с капюшоном, на которых схематично изображены лица Александры и Ивана.

Горячие фото фигуристки Елизаветы Туктамышевой

25-летняя чемпионка мира 2015 года считается "вундеркиндом" в области фигурного катания, потому что с 12 лет выполняет сложнейшие трюки на льду. Лиза призналась, что счастлива побыть в теплой воде, так как слишком много времени проводит на замороженной. Для этого девушка выбрала Мальдивы.



Похоже, девушка считает, что это она "потеряла форму". "Есть несправедливость в том, что даже самый заслуженный отдых все равно заканчивается потерей практически всей формы", — жаловалась она в микроблоге.

Горячие фото фигуристки Виктории Синициной

27-летняя олимпийская чемпионка в командном соревновании 2022 года с 4 лет начала заниматься фигурным катанием, в паре с Никитой Кацалаповым они занимают 3-е место в Международном союзе конькобежцев. Возможно, их дуэт настолько успешный, потому что они еще и пара.

Недавно они обручились. Местом для предложения Никита выбрал Мальдивы. "Мне хотелось, чтобы все было максимально естественно и немного неожиданно, когда мы оба на 100% будем чувствовать счастье и расслабленность", — рассказал Кацалапов.

Фигуристка Александра Бойкова во время отдыха на Мальдивах

20-летняя Саша выступает в паре с Дмитрием Козловским, с которым смогла победить в Чемпионате Европы в 2020 году. Во время отдыха на Мальдивах спортсменка засветила свою фигуру и заставила завидовать фанатов. "Где такую фигуру выдают?", "Расскажи как питаешься", — атаковали ее соцсети пользователи.



Помимо тренировок и отдыха, Бойкова сейчас занята сессией. Девушке даже на пляже иногда приходится брать в руки ноутбук.

Горячие фото с отдыха фигуристки Станиславы Константиновой

21-летняя Станислава еще не стала чемпионкой мира, но сразила не меньше сердец, чем лучшие фигуристки страны. За яркую внешность и глубокие декольте некоторые любят ее даже больше, чем призеров олимпийских игр.



Ранее она тоже сообщила о намерении начать тренерскую деятельность. Летом она как раз будет подготавливать молодых фигуристов. Однако свою карьеру она бросать пока не думает.

Фигуристка Елизавета Нугуманова на отдыхе в Дубае

19-летняя брюнетка еще только начинающая фигуристка на мировой арене, но уже пробилась в команду запасных сборной России. Недавно Лиза обвинила тренеров в издевательствах, и теперь ее карьера под вопросом, что, впрочем, не мешает ей радоваться отдыху в Дубае.



По словам Нугумановой, во время сезона она была вынуждена терпеть унижения и критику якобы за лишний вес. Где он на фотографиях — не уточняется.

Фигуристка Анастасия Гулякова

19-летняя Анастасия победила в финале Кубка России в 2020 году, но в этом сезоне выступала не особо активно. Виной тому травма голеностопа. Зато отдыхать на пляже травма никак не мешает. "Ну что такое лето? Когда ты красиво раздета", — подписала свои фотографии фигуристка.



Недавно девушка поделилась мнением о возрастном цензе в фигурном катании. По ее словам, молодым фигуристкам легче все дается и среди них она чувствует себя не в своей тарелке.

