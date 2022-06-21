Кристина Орбакайте воссоединилась с младшим сыном в Париже
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Кристина Орбакайте воссоединилась с младшим сыном в Париже

Кристина Орбакайте воссоединилась с младшим сыном в Париже
Певица Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией приехала в Париж, где воссоединилась с младшим сыном Дени Байсаровым. Кристина Орбакайте вслед за сыном отправилась во Францию. Накануне Дени Байсаров рассказал, что решил провести отпуск в самом романтичном городе на Земле, а уже сегодня он сообщил, что к нему присоединились родные. Певица прилетела в Париж вместе с дочкой Клавдией. Несколько часов назад Дени поделился трогательными кадрами воссоединения с семьей на фоне Эйфелевой башни. Встречу с матерью он прокомментировал с большой нежностью.
«Самая главная наша встреча! Семья! Собрались вместе в Париже. Отдыхаем и гуляем, всем хорошего лета», — рассказал довольный Дени. «У нас парижские каникулы, встретились. У кого-то каникулы. У нас мини-каникулы европейские. Всем хорошего настроения», – поделала Орбакаййте. Многие фанаты подметили, что Дени Байсаров — единственный из троих детей Кристины Орбакайте, который внешне похож на нее, как говорится, словно две капли воды. Никита Пресняков — рыжий, Клава Земцова — смуглая и темноволосая, а Дени — блондин, точь-в-точь как его звездная мама. Юноша значительно выше Кристины, строен, широкоплеч и весьма миловиден. Вот только жениться внук Примадонны не спешит. И свои похождения держит в тайне.
здесь ему очень спокойно. Он чувствует себя умиротворенным. «Первый раз за долгое время у меня, наконец-то, спокойная и мирная атмосфера. Париж пропитывает своей романтикой и красотой. Поэтому пока не вернулся обратно работать — наслаждаюсь каждой секундой», — поделился Дени Байсаров. Кстати, старший сын Орбакайте тоже временно уехал из России. Первую часть отпуска он провел с женой Аленой в Америке, а вторую — в Узбекистане. Никита подчеркивал, что уехал только ради отдыха и у него, в отличие от звездной бабушки, нет никаких планов на смену места жительства.
# Шоу-бизнес Орбакайте Кристина
По материалам: z-aya

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