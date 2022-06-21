Кристине Асмус стало плохо прямо на сцене
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Кристине Асмус стало плохо прямо на сцене

Кристине Асмус стало плохо прямо на сцене
Актриса Кристина Асмус призналась о проблемах со здоровьем. Артистка накануне получила незабываемый опыт на сцене театра им. Ермоловой. В разгар спектакля ей резко стало плохо. К счастью, свидетелями случившегося стали только партнеры актрисы, а зрители (хотя и был полный аншлаг) остались в неведении и позорный инцидент не заметили. «Меня сегодня вырвало на сцене! Я очень испугалась! Слава Богу, зритель этого не увидел»,— рассказала Асмус. Коллеги, стоит отметить, тоже были сильно напуганы этим эпизодом. После представления все, кто был на сцене, подбежали к Кристине, чтобы узнать подробности её состояния. «И такой опыт у меня теперь есть», — подвела она итоги.
Актриса, кстати, так и не объяснила, из-за чего у неё возникло чувство недомогания. В Сети уже высказываются версии, что Асмус может находиться на ранних сроках беременности, вот, мол, и мучается из-за токсикоза. Впрочем, никаких подтверждений этой теории фанаты или журналисты пока не нашли. Напомним, что Кристина последние несколько лет находится в отношениях с Романом Евдокимовым. Свой роман с молодым актером Асмус рассекретила не так давно. Они крайне редко публикуют в Сети совместные фото и не выходят вместе в свет. На днях, правда, в СМИ всё-таки попал кадр, на котором Кристина позирует рядом с возлюбленным. Речь идет о снимке, сделанном в гримерке Ирины Муравьевой, которую друзья артисты навестили в театре.
# Шоу-бизнес Асмус Кристина
По материалам: z-aya

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