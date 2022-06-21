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Крупнейший видеоресурс России получит обновление

Крупнейший видеоресурс России получит обновлениеНа платформе VK Видео появятся тайм-коды и история просмотров

На роликах, загруженных на крупнейший видеоресурс России «VK Видео» в социальной сети «ВКонтакте», появятся тайм-коды и история просмотров. Об этом стало известно из пресс-релиза соцсети.

Запоминание истории просмотров позволит удобнее просматривать одно и то же видео на разных устройствах. Благодаря новой функции пользователи смогут продолжить просмотр ролика на другом устройстве там, где остановились во время первого просмотра. Планируется, что история просмотров появится и на устройствах со Smart TV.

Также на видео, загруженных на платформу, будет удобнее искать интересные моменты. Для удобства пользователей были добавлены тайм-коды. Авторы роликов смогут разделять видео на отрезки и добавлять краткое описание каждому эпизоду с помощью тайм-кодов на временной шкале.

«Новые функции помогут нам расширить аналитику видеоконтента, скоро мы будем делиться с авторами гораздо более детализированной статистикой. Для этого уже осенью представим обновленный кабинет автора — долгожданный запуск для многих контент-мейкеров», — анонсировал нововведения СTО «ВКонтакте» Александр Тоболь.

Ранее стало известно, что во «ВКонтакте» появится Vmoji — виртуальный аватар. Цифровой аватар пользователя будет создаваться с помощью технологий распознавания лиц и генеративных ML-моделей «ВКонтакте».

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По материалам: lenta.ru

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