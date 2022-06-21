Ксения Бородина, критиковавшая Chanel, полетела в Италию за сумками: фото
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Ксения Бородина, критиковавшая Chanel, полетела в Италию за сумками: фото

Ксения Бородина, критиковавшая Chanel, полетела в Италию за сумками: фото

Ксения Бородина, критиковавшая Chanel, полетела в Италию за сумками: фото

Отстояв очередь, знаменитость так и не смогла купить заветный аксессуар.


Весной 2022 года компания Chanel оказалась в центре скандала из-за политики в отношении русскоязычных клиентов. Бутик компании в Дубае согласился продавать вещи и аксессуары только после того, как посетители из России заполнят документ, в котором откажутся везти приобретенные вещи на территорию РФ либо надевать их там.

Скандал был громким. Представители компании ссылались на санкции и заявили, что они вынуждены соблюдать законы, принятые главами европейских держав.



Клиенты из России со своей стороны заявили, что впредь не будут покупать продукцию данного бренда. Одной из тех, кто высказался против, была телеведущая Ксения Бородина. Женщина заявила, что Chanel подобными русофобскими действиями отворачивает от себя россиян.

Телеведущая посчитала подобное недопустимым и напомнила, что время пройдет, все уляжется и бренду придется побегать за клиентами из России. По мнению знаменитости, именно они делали огромную выручку, так как в том же Китае или Европе нет такого количества людей, готовых покупать аксессуары по высоким ценам.

На днях стало понятно, что телеведущая не всегда придерживается озвученной позиции. Вместе со своим директором по социальным сетям Ксения полетела в Италию на шопинг. Дамы ходили по разным бутикам и по магазинам категории масс-маркет. Позже они оказались в бутике Chanel.


Как рассказала Ангелина Дубровская, очередь они заняли утром и оказались самыми первыми посетителями бутика. На критику директор телеведущей отреагировала жестко. Дубровская пояснила, что у этого бренда самые удобные кеды и сумки, поэтому она их покупала, покупает и будет покупать.

Пока пользователи сети бурно обсуждали звезд, Дубровская призналась, что приобрести аксессуары им так и не удалось. Суммы наличных, которые компания готова принимать, маленькие. Сумку за такие деньги не купишь. С оплатой карточкой турецкого банка также возникли проблемы. Из-за бюрократических проволочек дамам не удалось увеличить допустимый суточный лимит.


После такого Ангелина заявила, что ей не очень хотелось эту сумку. Фолловеры подняли дам на смех. Они резонно заметили: если бы действительно не хотелось, то женщины не летели бы за сумками с несколькими пересадками и не занимали бы очередь в бутик с самого утра.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Русский народ отмечает 22 июня 2022 года День памяти и скорби, а также Кириллин день
Русский народ отмечает 22 июня 2022 года День памяти и скорби, а
Ксения Бородина, критиковавшая Chanel, полетела в Италию за сумками: фото
Ксения Бородина, критиковавшая Chanel, полетела в Италию за сумками:
Невеста звезды X Factor Тома Манна умерла в день их свадьбы
Невеста звезды X Factor Тома Манна умерла в день их свадьбы
США заявили о сотрудничестве России и Китая по Украине
США заявили о сотрудничестве России и Китая по Украине
День памяти и скорби отметят в России 22 июня
День памяти и скорби отметят в России 22 июня
Дочь Владимира Машкова прекратила общаться с отцом
Дочь Владимира Машкова прекратила общаться с отцом
26 июня в Иркутске ограничат продажу алкоголя
26 июня в Иркутске ограничат продажу алкоголя
Греция решила поддержать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
Греция решила поддержать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
В России начали больше собирать на хорошие дела
В России начали больше собирать на хорошие дела
Россиян предупредили о возможности бессимптомного течения оспы обезьян
Россиян предупредили о возможности бессимптомного течения оспы обезьян
Аккаунт недели. Проект об искусстве Oh My Art
Аккаунт недели. Проект об искусстве Oh My Art
NFT-маркетплейс Magic Eden на базе Solana привлек $130 млн при оценке в $1,6млрд
NFT-маркетплейс Magic Eden на базе Solana привлек $130 млн при оценке

Топ на сегодня

«Пике страдает. Он не легкомысленный и бесчувственный»: футболист переживает из-за измены Шакире
«Пике страдает. Он не легкомысленный и бесчувственный»: футболист
В Калининграде оценили возможность договориться с Литвой «по-соседски»
В Калининграде оценили возможность договориться с Литвой «по-соседски»
Екатерина Горина не прекращает войну с Бухынбалтэ и Барзиковым
Екатерина Горина не прекращает войну с Бухынбалтэ и Барзиковым
В Польше сочли вопрос предоставления Украине статуса кандидата в ЕС предрешенным
В Польше сочли вопрос предоставления Украине статуса кандидата в ЕС
Песков оценил вероятность смертной казни плененных на Украине американцев
Песков оценил вероятность смертной казни плененных на Украине

Еще по теме

Отказавшаяся от Chanel Ксения Бородина похвасталась шопингом в бутике бренда
Ксения Бородина устроила переполох в отеле Дубая
В сети обсуждают отказ заграничных бутиков Chanel от обслуживания русских клиентов
"Не продам родину за Chanel": россиянки запустили челлендж против запрета бренда носить его вещи в России