Ксения Бородина, критиковавшая Chanel, полетела в Италию за сумками: фото

Отстояв очередь, знаменитость так и не смогла купить заветный аксессуар.





Весной 2022 года компания Chanel оказалась в центре скандала из-за политики в отношении русскоязычных клиентов. Бутик компании в Дубае согласился продавать вещи и аксессуары только после того, как посетители из России заполнят документ, в котором откажутся везти приобретенные вещи на территорию РФ либо надевать их там.

Скандал был громким. Представители компании ссылались на санкции и заявили, что они вынуждены соблюдать законы, принятые главами европейских держав.





Клиенты из России со своей стороны заявили, что впредь не будут покупать продукцию данного бренда. Одной из тех, кто высказался против, была телеведущая Ксения Бородина. Женщина заявила, что Chanel подобными русофобскими действиями отворачивает от себя россиян.

Телеведущая посчитала подобное недопустимым и напомнила, что время пройдет, все уляжется и бренду придется побегать за клиентами из России. По мнению знаменитости, именно они делали огромную выручку, так как в том же Китае или Европе нет такого количества людей, готовых покупать аксессуары по высоким ценам.

На днях стало понятно, что телеведущая не всегда придерживается озвученной позиции. Вместе со своим директором по социальным сетям Ксения полетела в Италию на шопинг. Дамы ходили по разным бутикам и по магазинам категории масс-маркет. Позже они оказались в бутике Chanel.





Как рассказала Ангелина Дубровская, очередь они заняли утром и оказались самыми первыми посетителями бутика. На критику директор телеведущей отреагировала жестко. Дубровская пояснила, что у этого бренда самые удобные кеды и сумки, поэтому она их покупала, покупает и будет покупать.

Пока пользователи сети бурно обсуждали звезд, Дубровская призналась, что приобрести аксессуары им так и не удалось. Суммы наличных, которые компания готова принимать, маленькие. Сумку за такие деньги не купишь. С оплатой карточкой турецкого банка также возникли проблемы. Из-за бюрократических проволочек дамам не удалось увеличить допустимый суточный лимит.





После такого Ангелина заявила, что ей не очень хотелось эту сумку. Фолловеры подняли дам на смех. Они резонно заметили: если бы действительно не хотелось, то женщины не летели бы за сумками с несколькими пересадками и не занимали бы очередь в бутик с самого утра.