«Купил Тимати? Сама!»: Алена Шишкова показала дизайн-проект новой квартиры

Два года назад Алена Шишкова приобрела недвижимость в одном из элитных районов столицы. Сейчас в квартире экс-невесты Тимати идут завершающие строительные работы. Блондинка показала, как будет выглядеть конечный результат.

29-летняя Алена Шишкова поддерживает дружеские отношения с бывшим возлюбленным ради общей дочери Алисы. Тем не менее, модель подчеркивает: она финансово независима и может позволить себе крупные покупки.

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Алена отметила, что лично контролирует строительные работы, а вот восьмилетняя Алиса появится в квартире только когда будет готова детская. «Сейчас она у папы с Ратиком. Им весело», — поделилась модель.

Напомним, что у 38-летнего Тимати есть младший ребенок — сын от Анастасии Решетовой. Сейчас мальчик много времени проводит с отцом, так как его мама полностью погрузилась в реализацию бизнес-проектов и много путешествует по миру.