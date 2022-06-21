Леонид Агутин рассказал об эмиграции Леонида Ярмольника

Певец Леонид Агутин в ужасе от информации. В Сети активно критикуют тех звезд, которые в разгар специальной военной операции по защите Донбасса решили неожиданно уехать из России. Ходили слухи, что так поступил Ярмольник, но Агутин опроверг домыслы и заступился за друга. 68-летнего Леонида Ярмольника почти заклеймили позором, когда он сообщил, что весной был в любимой Юрмале. Правда, в отличие от многих других знаменитостей, актер поехал туда не в «запланированный отпуск», а просто так. В 2013-м он приобрел в пригороде Риги недвижимость и с тех пор с удовольствием проводил время на морском побережье, при любом удобном случае, улетая в Латвию.Впрочем, патриотично настроенные граждане не прекращали критиковать звезду фильма «Трудно быть Богом», думая, что он до сих пор остается в Европе. Их осадил Леонид Агутин. Музыкант увидел в социальных сетях очередную статью, в которой говорилось, что Ярмольник якобы без объяснений покинул Родину. «Завтра играем с Леней бильярдный турнир в Москве. И вообще, видимся в столице не меньше чем раз в две недели. А этим лишь бы сказать что-нибудь ради хайпа дешевого», — негодует автор хитов. 53-летнему музыканту тоже досталось этой весной. Ему припомнили критические высказывания, концерты в поддержку беженцев и частое посещение Соединенных Штатов. Дело дошло до того, что его выступление на популярном музыкальном фестивале Stereoleto хотели отменить и даже начали собирать подписи, но Петербург все-таки увидел кумира на сцене. Отметим, что наибольшей критике сейчас подвергается Максим Галкин. Юморист уехал из страны в начале весны, а затем стал нелестно высказываться в адрес россиян и отдельных политических лидеров. Во время тура по Израилю он подготовил несколько сценок, фрагменты которых сейчас можно увидеть в телеграм-каналах. Ксения Собчак говорила, что Галкин «сжег все мосты с Россией», а политолог Михаил Шахназаров предложил ему вообще не возвращаться домой.