Лера Кудрявцева показала выступление дочки в костюме клубнички в детском саду
Сегодня, 07:20
Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась видео с 3-летней Машей, которая выступила на утреннике, посвященном окончанию учебного года в садике. Лера Кудрявцева поделилась кадрами, на которых Мария Макарова выступает на празднике в честь окончания учебного года в садике. Малышка продемонстрировала, как поет и говорит на английском языке. Лера Кудрявцева не так давно устроила себе отпуск. Она провела время с семьей в Сочи. Там она развлекала трехлетнюю дочку Марию, много гуляла и порой ходила на концерты в компании Кати Гордон. Кстати, Лера уже вернулась к работе в Москве. На днях она хвасталась новым нарядом. 20 июня телеведущая отвела дочку в элитный садик, где прошел праздничный концерт в честь окончания учебного года. Мария предстала в алом платье в горох и босоножках в таком же стиле. Она примерила костюм ягодки-клубнички. Девочка пела с другими ребятами и даже прочитала диалог на английском языке. Кудрявцева осталась в восторге от стараний наследницы. Она сама была в джинсах и джемпере с воротничком. Телеведущая поделилась кадрами с дочкой в соцсети. Поклонники восхитились тем, как старалась Мария. Многие осыпали ее комплиментами.
«Какая она милая», «Классные костюмы», «Детки прелестные», «Какая она красотка! Костюм даже идет», «Сладкая ягодка», «Машка очень крутая», «Обожаю эту девочку», — прокомментировали пост подписчики.
По материалам: z-aya