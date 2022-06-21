Лера Кудрявцева показала выступление дочки в костюме клубнички в детском саду

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась видео с 3-летней Машей, которая выступила на утреннике, посвященном окончанию учебного года в садике. Лера Кудрявцева поделилась кадрами, на которых Мария Макарова выступает на празднике в честь окончания учебного года в садике. Малышка продемонстрировала, как поет и говорит на английском языке. Лера Кудрявцева не так давно устроила себе отпуск. Она провела время с семьей в Сочи. Там она развлекала трехлетнюю дочку Марию, много гуляла и порой ходила на концерты в компании Кати Гордон. Кстати, Лера уже вернулась к работе в Москве. На днях она хвасталась новым нарядом. 20 июня телеведущая отвела дочку в элитный садик, где прошел праздничный концерт в честь окончания учебного года. Мария предстала в алом платье в горох и босоножках в таком же стиле. Она примерила костюм ягодки-клубнички. Девочка пела с другими ребятами и даже прочитала диалог на английском языке. Кудрявцева осталась в восторге от стараний наследницы. Она сама была в джинсах и джемпере с воротничком. Телеведущая поделилась кадрами с дочкой в соцсети. Поклонники восхитились тем, как старалась Мария. Многие осыпали ее комплиментами.«Какая она милая», «Классные костюмы», «Детки прелестные», «Какая она красотка! Костюм даже идет», «Сладкая ягодка», «Машка очень крутая», «Обожаю эту девочку», — прокомментировали пост подписчики.