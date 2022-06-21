Лера Кудрявцева заявила, что мужчины остались без яиц

Ведущая Лера Кудрявцева считает, что мужчины измельчали. В начале июня телеведущая отметила девять лет со дня свадьбы с хоккеистом Игорем Макаровым. Со стороны кажется, что ведущая и спортсмен живут душа в душу, но так ли это на самом деле? По мнению Леры Кудрявцевой, противоположный пол сильно изменился за последнее время. Если же раньше мужчины все брали в свои руки, то теперь многое перекладывают на женщин. Ведущая оценила современных парней и рассказал о своем супруге Игоре Макарове. «Мужчины стали слабее, яйца появились у женщин. Мужчины как-то ушли в забытье, не все, конечно, но многие. То, что вижу я, — к сожалению, мужчины мельчают, — сказала телезвезда в программе «Хватит слухов!» на ЦТВ и переключилась на своего избранника. — Дома все делаю я!»Но, разумеется, возлюбленный Леры не входит в число тех, кто не может обеспечить и постоять за свою семью. «На самом деле у нас история попроще — все хозяйство на мне, а у Игоря есть человек, который ему помогает. Мужские дела делятся на две половинки — делает и муж, и помощник», — добавила 51-летняя Кудрявцева. Что касается романтики, то спортсмен старается радовать ведущую, однако ей это не особо нужно. Как отметила Кудрявцева, она не требует от мужа постоянных сюрпризов и дорогих подарков. «Я не понимаю вот этот бред — надо поддерживать романтизм. Блин, когда ты дома, у тебя дети, когда уставшая после работы… Может, это для неработающих девочек...» — порассуждала Лера.