Луганская кондитерская фабрика наладила поставки в три города на освобожденных территориях

Вадим Карасев

Луганская кондитерская фабрика "Лаконд" начала экспортировать свою продукцию в Харьковскую, Запорожскую и Херсонскую области, сообщил директор предприятия Ярослав Яцуненко.

"На данный момент мы поставляем продукцию (на новые рынки сбыта) на освобожденные территории ЛНР и ДНР; также мы поставляем продукцию в город Херсон (Херсонской области), Мелитополь (Запорожской области) и Купянск Харьковской области", - сказал Яцуненко.

Он отметил, что предприятие постепенно внедряет новые технологии и расширяет ассортимент выпускаемой продукции.

"В этом месяце (июне) у нас запланирована реконструкция линии конфет, которая позволит увеличить ее производительность на 20%", - проинформировал директор фабрики.

В 2019 году "Лаконд" наладил экспорт продукции в ДНР и в три региона России.