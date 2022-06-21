Луганский производитель поставляет продукцию в освобожденные Старобельск и Беловодск
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Луганский производитель поставляет продукцию в освобожденные Старобельск и Беловодск

Луганский производитель поставляет продукцию в освобожденные Старобельск и Беловодск

Луганская кондитерская торговой марки "Лайк" наладила поставки продукции в освобожденные от киевских силовиков Старобельск и поселок городского типа Беловодск, сообщила директор предприятия Ольга Бибакова.

"Основная наша продукция - бисквитно-кремовая: тортики, пирожки, совсем чуть-чуть делаем печенья, пряников. Продаем мы все это по супермаркетам нашего города, работаем с регионами. На освобожденные территории (ЛНР) поехали уже первые партии наших тортов в Старобельск и Беловодск. Надеюсь, им понравится, и будем сотрудничать дальше", - сказала Бибакова.


Она уточнила, что кондитерская производит более 30 видов тортов ручной работы. А трудятся здесь всего четыре человека, причем все – женщины, ранее были и мужчины, но сейчас они на фронте.

"Мы не отчаиваемся, не сдаемся, (хотя) все ложится на женские хрупкие плечи: (поднести) мука, сахар и все остальное, но ничего, так как мы понимаем ситуацию", - отметила руководитель предприятия.

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По материалам: uposters.ru

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