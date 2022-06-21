Малоизвестные факты о новолунии, о которых вы могли не знать

Новолуние происходит каждый месяц, однако есть факты о данном явлении, которые вы могли не знать. Новая луна является моментом обновления лунного диска, последней стадией каждого месяца. Такой период имеет свои уникальные отличия.

Что примечательного в новолунии

Когда Луна находится между нашей планетой и Солнцем (на одной прямой), происходит новолуние. Такое время является достаточно негативным.

Новолуние открывает одно или два светила одновременно с астрологической точки зрения. Потому оно может быть опасным. Однако многое зависит от знака зодиака, в котором идет обновление лунного диска.





Считается, что как человек проведет новолуние, так он будет жить будущие пару недель. Во время данной фазы нужно оставаться в хорошем настроении. Негативные эмоции могут перерождаться во что-то плохое в течение нескольких недель. В новолуние меняется жизнь человека.

В это время понижается артериальное давление. Точно неизвестно, почему именно так происходит. Однако большинство случаев приходится как раз на новолуние или на первый день после него.

Чем интересно новолуние

Данный период времени хуже влияет на мужчин, чем на представительниц прекрасного пола. Мужчины плохо переносят недостаток сил и энергии. В такой период не нужно перегружать себя физической работой. Лучше расслабиться и немного отдохнуть.





Дачникам известно, что новолуние имеет большое влияние на огородные культуры. В это время все соки опускаются вниз: в корневую систему у простых растений и в плод у корнеплодов. Это нужно учитывать.

Во время новолуния лучше не заниматься пересадкой растений, ведь у них будут сильно уязвимы корни. Нужно немного увлажнить почву, но сильно не заливать ее. Растения в этот период нуждаются в подкормке.

Два дня до новолуния и два дня после него человек должен прожить под строгим контролем своих эмоций, быть осторожным во время общения с окружающими.

В это время лучше не увлекаться тяжелой пищей, к примеру, мясом, орехами, и придерживаться водного баланса. Если начать разгрузочные дни, удастся вывести шлаки и токсины из организма, предотвратить различные болезни, избавиться от вредных привычек.

Не стоит во время новолуния перегружать себя физическим трудом и умственной работой. Лучше так же отказаться от посещения шумных мероприятий. Полезнее будет отдохнуть и расслабиться.

Как новолуние влияет на человека

По мере того, как ночное небесное светило будет расти, человека ожидает повышение мотивации и приток энергии. Эта фаза почти скрыта от человеческого глаза, но именно в это время ночное светило сильно влияет на организм человека.

Фаза новолуния больше сказывается на эмоциональной сфере. Бывает, что человек теряет над собой контроль, что угодно может вывести его из равновесия. Однако часто инстинктивные решения в итоге оказываются самыми правильными.





Каким бы заманчивым не было желание пустить все на самотек, не стоит этого делать. Если, конечно, вы не хотите сотворить беспорядок в личной жизни. А вот для самоанализа и планирования время будет подходящим.

Люди, которые были рождены в новолуние, должны себя строго контролировать и следить за своей дисциплиной. Без этого они не смогут добиться внутреннего спокойствия. В этом состоит их путь к самовоспитанию. Иначе они будут творить зло, не имея перед собой духовных ценностей и ориентиров.