Мама Тимати поделилась, как воспитывает его детей

Мама рэпера Тимати, Симона рассказала о воспитании детей артиста. 62-летняя бабушка-блогер запечатлела 2-летнего Ратмира и 8-летнюю Алису. Симона Юнусова призналась, что больше внимания уделяет внучке. У 38-летнего Тимати (Тимур Юнусов) двое детей от разных отношений. У него есть 8-летняя дочь Алиса от Алены Шишковой и 2-летний сын Ратмир от Анастасии Решетовой. У Симоны сложились прекрасные отношения с Аленой, она принимает непосредственное участие в воспитании Алисы, водит ее на кружки, вместе с ней путешествует. Анастасия в свою очередь не препятствует общению сына с Тимати и его мамой, но воспитанием ребенка предпочитает заниматься преимущественно сама. Симона опубликовала забавные кадры с внуками. На одном из них Тимати обнимал Ратмира, на другом Алиса позировала с аквагримом на лице. «Какой-то год был тяжёлый и эмоционально, и физически, а может, я просто старею... У Алисы продолжаются все занятия, скоро уезжаем на танцевальный фестиваль, а там и школа закончится. Но занятия, возможно, частично прекратятся только в августе», — отметила Юнусова.Симона рассказала о воспитании внучки, а вот о внуке предпочла не распространяться. «Я живу Алисиной творческой жизнью, и мне это очень интересно. Вижу, как ребёнок растёт и меняется, да и я учусь... Уже не всегда понимаю её английский, радуюсь успехам в балете и искренне восхищаюсь онлайн разбору художественного произведения. Мне бы в голову не пришло такое прочтение!» — сообщила мама Тимати. В итоге Симона успокоила себя тем, что в жизни внуков еще много разных событий, и ей как бабушке рано раскисать. «Так хочется увидеть, каким станет это новое поколение. Надеюсь они будут лучше, интереснее и умнее, но для этого именно мы должны приложить немало усилий», — добавила она. Поклонники блогера похвалили ее за любовь к детям и желание принимать участие в их воспитании. «Ратик очень красивый мальчик. Симона, вы лучшая подруга для своих внуков!», «Алиса повзрослела! Такой взгляд мудрый для этой девочки. Пусть всё сложится», «Абсолютно согласна! С детьми надо заниматься. Симона, ну какая вы потрясающая, как же здорово и ценно, что вы так помогаете и проводите вместе интересно время с внуками! Просто восхищаюсь», «Какое богатство иметь рядом такую бабушку. Это особенная любовь», — написали в комментариях.