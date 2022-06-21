Мария Машкова рассказала о разрыве отношений с отцом из-за спецоперации: "Любовь утекает. Все заполняют ненависть, отчаяние и безысходность"

Вадим Карасев

Мария Машкова, дочь известного актера Владимира Машкова, призналась, что больше не общается с отцом из-за расхождения во взглядах на военную спецоперацию на Украине. В инстаграме* Мария рассказала, как переживает конфликты в семье на политической почве, и обратила внимание на то, что таких ситуаций в обществе немало.

С папой сложных накопившихся за жизнь предлагаемых обстоятельств было больше, и мы не справились. После того разговора мы больше не говорили. Я отпустила, приняла и сохранила любовь. Все заполняют ненависть, отчаяние и безысходность. Полагаю, ему тоже сложно читать и смотреть сейчас на меня,

— написала Машкова, признавшись, что появление отца на публике с символикой спецоперации доставляет ей физическую боль и "любовь утекает".





Владимир и Мария Машковы

При этом, по словам Машковой, ей удалось сохранить связь с бабушкой, хотя и она истончилась.

С бабушкой у меня слишком крепкая связь, ее не разорвешь. Мы говорим по телефону, но все реже. Между нами будто висит что-то страшное, большое и мертвое,

— призналась Машкова, отметив, что в разговорах они просто избегают темы военной спецоперации.

Мария рассказала подписчикам, что в этой ситуации ее морально поддержал документальный фильм "Разрыв связи" Андрея Лошака, хотя сама лента показалась ей не особо оптимистичной.

Надежды нет. Больно. Жалко. Особенно всех. Мы считаем, что они в секте фашисткой под управлением соловьево-симоньянским, а они считают, что мы не понимаем, как сильно завидует нам Америка, которая войну и развязала, и "вообще вы бандеровцев поддерживаете, нацики, недобитые". Замкнутый круг. Мы друг друга не слышим,

— написала Машкова, добавив, что осознание того, что она не одна, дало ей сил.

Пусть когда-нибудь этот разрыв можно будет сшить,

— выразила надежду Мария.





Мария и Владимир Машковы

Мария Машкова — дочь Владимира Машкова от первого, студенческого брака с актрисой Еленой Шевченко. Еще в детстве начала сниматься в кино, окончила Театральный институт имени Бориса Щукина и служила в театре "Ленком". Вместе с детьми и мужем Мария проживает в США. Она также выступила с осуждением военной спецоперации на Украине, после чего отец призвал ее вернуться в Россию, "быть хорошей россиянкой, попросить прощения за предательство и быть с народом России".

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Надя Бесчетникова