Мария Машкова высказалась об отце
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Мария Машкова высказалась об отце

Мария Машкова высказалась об отце
Актриса Мария Машкова поссорилась с отцом. Четвертый месяц Мария выясняет отношения с отцом. Дело в том, что актриса живет в США и выступает против действий российской власти. А Владимир Львович, наоборот, всячески поддерживает родную страну. После того как Мария отказалась возвращаться в Россию, ее отношения с близкими разрушились окончательно. Актриса отдалилась не только от папы, но и других родственников. «Что делать, если в семье случился разрыв связей? В моем случае, это произошло публично. С бабушкой у меня слишком крепкая связь, ее не разорвешь. Мы говорим по телефону, но все реже... Между нами будто висит что-то страшное, большое и мертвое... Но мы вместе. Бабушка всегда была именно тем, к кому я шла за самым важным...» — сообщила 37-летняя артистка.
Если же с бабушкой Машкова еще пытается наладить контакт, то спокойно поговорить с отцом не получается. «Мы не справились. Я отпустила, приняла и сохранила любовь, но каждое публичное появление папы доставляет мне физическую боль, и любовь утекает... Все заполняет ненависть, отчаяние и безысходность. Полагаю, ему тоже сложно читать и смотреть сейчас на меня. Даже если он это не делает специально, добрые люди всегда пришлют-покажут. Как и мне», — поделилась наболевшим Мария. Владимир Львович просил дочь уехать из Америки и публично извиниться перед соотечественниками. Мария не послушалась и продолжила открыто критиковать страну, в которой родилась. В итоге 58-летний Машков прекратил общение с наследницей. Как уточнила актриса, близкий человек не звонит ей уже три месяца. «Замкнутый круг. Мы друг друга не слышим. Не понимаем. Информацию берем из разных ресурсов, — отметила Мария. — Таких, как я, миллионы. Я обнимаю каждых, кому то самое «мертвое большое страшное» мешает обнять своего отца или мать, а иногда и мужа, и брата. Пусть и у них, и у нас за это время любовь вытечет не до конца... Пусть когда-нибудь этот разрыв можно будет сшить».
# Шоу-бизнес Машкова Мария
По материалам: z-aya

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