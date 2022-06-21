Минфин предложил создать резерв золота и алмазов для нужд мобилизации

Вадим Карасев

Минфин России предложил создать резерв драгоценных металлов и камней для нужд мобилизации

Министерство финансов России подготовило законопроект о создании резерва драгоценных металлов и камней для нужд мобилизации. Проект поправок в закон ‎«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке, принятие и реализации законопроекта позволят выделить в составе Госфонда России запасы драгоценных металлов и камней качестве мобилизационного ресурса страны.

В законопроекте также отмечается, что Минфин предлагает дополнить список мобилизационных действий проведением мероприятий по «формированию и использованию запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, входящих в состав Госфонда России, предназначенных для удовлетворения государственных потребностей в области поддержания обороноспособности, экономической и финансовой безопасности Российской Федерации, возникающих при проведении мобилизационной подготовки и мобилизации».

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони рассказал о механизме конфискации золотовалютных резервов России. Он назвал изъятие замороженных Евросоюзом резервов юридически сложным процессом. Джентилони подчеркнул, что конфискация обсуждается блоком, но результат не гарантирован.