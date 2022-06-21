Минфин США рассказал о механизме сокращения прибыли России от нефти

Вадим Карасев

Минфин США задумал расширить поставки нефти из России на рынок, снизив ее стоимость

Глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала о механизме сокращения прибыли России от нефти во время визита в Канаду. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Йеллен, инициатива, которая прорабатывается США и их союзниками, призвана расширить поставки российской нефти на мировой рынок, но при этом снизить ее стоимость. Она отметила, что механизм «расширит и усилит энергетические ограничения», введенные западными странами.

В частности, ценовой лимит позволит европейским компаниям продолжать страхование нефтяных поставок из России, пояснила Йеллен. «Вы можете трактовать это как исключение из этого запрета», — добавила она.



