Минобороны РФ: Авиация и артиллерия уничтожила 13 боевых машин ВСУ за сутки

За последние сутки ударами авиации и артиллерии российские Вооруженные силы уничтожили 570 украинских боевиков, а также 13 танков и других боевых машин, сообщает Минобороны РФ.

Авиация поразила 57 районов сосредоточения украинских сил и техники, пункт управления и радиолокационную станцию наведения ракет С-300 в ДНР.

Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено 4 склада с боеприпасами в ЛНР, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в ДНР. На донецком направлении поражено 2 взвода реактивных систем залпового огня «Ураган».

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