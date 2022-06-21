На месте схода оползня в Слюдянском районе продолжает осыпаться грунт

Дорожники продолжают устранять последствия схода оползня на 156-м километре трассы «Байкал» в Слюдянском районе. Неустойчивые пласты грунта продолжают осыпаться. Это существенно осложняет работы по расчистке дороги, сообщает Упрдор «Южный Байкал».

Подрядные организации ФКУ"Южный Байкал" вывезли более 5000 кубических метров скального грунта. Для безопасности движения на дороге выставили временные дорожные знаки и конуса, организовали реверсивное движение. В работах задействованы семь самосвалов, два погрузчика, один экскаватор, 12 дорожных рабочих.

В ночное время организовано дежурство подрядной организации и экипажа ГИБДД. О сроках завершения работ сообщат дополнительно. В случае нештатной ситуации на автодороге Р-258 необходимо звонить по телефону круглосуточного дежурного Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» +7 (3012)-22-07-24.

Оползень на трассе «Байкал» сошел 16 июня. Пострадавших нет.