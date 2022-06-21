На улице Академическая в Иркутске высадили 37 деревьев
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На улице Академическая в Иркутске высадили 37 деревьев

На улице Академическая в Иркутске высадили 37 деревьев

В Свердловском округе Иркутска на Академической высадили 37 деревьев. Там будут расти клен Гиннала, сирень и рябина. Акцию провели специалисты МКУ «Городская среда» совместно с активистами иркутского сообщества «Спарта». Поддержал мероприятие депутат городской Думы Ростислав Белых. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Всего в этом году в городских лесах, парках и скверах высадят около 8,5 тысячи деревьев. На улицах города появились клены Гиннала, ели, сирени, рябины, амурские барбарисы, альпийская смородина, калина, уссурийская груша, иглистая роза и спирея серая «Грефшейм». Озеленение провели в парке Авиатор, на бульваре Гагарина, в парке инициативной молодежи, в переулке Академика Окладникова, в Лисихинском парке, а также в скверах на Сибирских Партизан, Жукова и Шпачека.

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По материалам: irk

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